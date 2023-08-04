Досить часто бувають ситуації, коли катастрофічно не вистачає часу або немає фінансової можливості регулярно відвідувати салони краси.
Але це – не привід для паніки, адже доглядати за собою можна і самостійно в домашніх умовах. Наприклад, використовуючи різні маски. Як зробити маску для лиця з крохмалю і льону і чи справді вона дієва – читайте в матеріалі.
Маска для лиця з крохмалю і льону: користь
За словами косметолога Олени Бардишевої, часто таку маску називають альтернативою ботоксу. Адже вона справді може трішки розгладити шкіру.
Однак якщо у вас індивідуальна непереносність продуктів, або алергія на крохмаль або насіння льону, використовувати такі маски не можна.
Також процедура протипоказана при наявності сильних пошкоджень шкіри або при запаленнях. Також краще почекати з нанесенням при загостренні шкірних захворювань.
Маска для лиця з крохмалю і льону: покрокова інструкція з приготування
Для того, щоб зробити маску для відновлення шкіри й розгладження зморшок, скористайтеся покроковою інструкцією:
- Зробіть теплий відвар з лляного насіння (30 мл).
- Змішайте його з 15 грамами кукурудзяного крохмалю та ложкою води.
- Накладіть маску на шкіру обличчя і шиї на 10 хвилин, а потім промийте шкіру теплою водою.