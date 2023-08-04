Досить часто бувають ситуації, коли катастрофічно не вистачає часу або немає фінансової можливості регулярно відвідувати салони краси.

Але це – не привід для паніки, адже доглядати за собою можна і самостійно в домашніх умовах. Наприклад, використовуючи різні маски. Як зробити маску для лиця з крохмалю і льону і чи справді вона дієва – читайте в матеріалі.

Маска для лиця з крохмалю і льону: користь

За словами косметолога Олени Бардишевої, часто таку маску називають альтернативою ботоксу. Адже вона справді може трішки розгладити шкіру.

Однак якщо у вас індивідуальна непереносність продуктів, або алергія на крохмаль або насіння льону, використовувати такі маски не можна.

Також процедура протипоказана при наявності сильних пошкоджень шкіри або при запаленнях. Також краще почекати з нанесенням при загостренні шкірних захворювань.

Маска для лиця з крохмалю і льону: покрокова інструкція з приготування

Для того, щоб зробити маску для відновлення шкіри й розгладження зморшок, скористайтеся покроковою інструкцією: