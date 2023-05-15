Маска от черных точек с углем ложится на кожу тонкой пленкой и очищает ее от загрязнений. Такой продукт подойдет для комбинированного и жирного типов кожи. Как сделать маску от черных точек с углем – читайте в материале.

Как избавиться от черных точек

По словам дерматолога Ольги Скузь, черные точки – это выводные протоки сальных желез. В железе секретируется жир и через эти протоки выходит на поверхность. Если жира много, то он расширяет проток, а далее остается в расширенном протоке и окисляется. Окисленный жир дает черный цвет пятнышкам.

Сузить их можно благодаря процедурам в кабинете косметолога, маскам и домашнему уходу. Дома необходимо добавлять активы, которые сужают поры: ретинол, кислоты, глины.

С ними тоже важно не переборщить, так как при чрезмерно агрессивном воздействии кожа может начать жирнеть еще больше и поры не будут сужаться.

Кроме этого, помогают аппаратные процедуры. Такие, как шлифовка, RF-лифтинг и т. д. Также нужно подкорректировать питание, ведь сладости усиливают жирность кожи, поэтому чем больше вы будете употреблять сахара, тем сильнее будут работать сальные железы, и тем больше они будут расширять поры.

И здесь не только речь идет об обычном сахаре, а обо всем сладком: бананы, инжир, выпечка, мед – все это повышает жирность кожи.

Лучшее, что можно сделать для сужения пор и черных точек – это обратиться к врачу, который построит вам план процедур и подберет домашний уход именно на ваш запрос.

Маска от черных точек с углем: способ приготовления