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Краса

Маска від чорних цяток із вугіллям: спосіб приготування у домашніх умовах

15 Травня 2023, 15:13
Анна Голішевська редакторка стрічки
Шкіра
Джерело: Unsplash

Маска від чорних цяток з вугіллям лягає на шкіру тонкою плівкою й очищує її від забруднень. Такий продукт підійде для комбінованого та жирного типів шкіри. Як зробити маску від чорних цяток із вугіллям – читайте в матеріалі.

Як позбутися чорних цяток

За словами дерматологині Ольги Скузь, чорні цятки – це вивідні протоки сальних залоз. У залозі секретується жир, який через ці протоки виходить на поверхню. Якщо жиру багато, то він розширює протоку і залишається в ній. Окиснений жир дає чорний колір цяткам.

Звузити їх можна завдяки процедурам в кабінеті косметолога, маскам і домашньому догляду. Вдома необхідно додавати активи, які звужують пори: ретинол, кислоти, глини.

З ними теж важливо не переборщити, бо за надмірно агресивного впливу шкіра може почати жирнішати ще більше і пори не будуть звужуватися.

Крім цього, допомагають апаратні процедури. Такі, як шліфування, RF-ліфтинг ітощо. Також потрібно підкорегувати харчування, адже солодощі посилюють жирність шкіри, тому що більше ви вживатимете цукру, то сильніше працюватимуть сальні залози і тим більше вони розширюватимуть пори.

І тут не тільки йдеться про звичайний цукор, а й про все солодке: банани, інжир, випічка, мед – усе це підвищує жирність шкіри.

Найкраще, що можна зробити для звуження пор і чорних цяток – це звернутися до лікаря, який вибудує вам план процедуру і підбере домашній догляд саме на ваш запит.

Маска від чорних цяток з вугіллям: спосіб приготування

  1. Змішайте кілька розім’ятих таблеток чорного активованого вугілля з ложкою желатину та молока.
  2. Розігрійте, але не кип’ятіть суміш у мікрохвильовці чи на водяній бані.
  3. Нанесіть маску на проблемні ділянки (зазвичай це Т-зона) та почекайте 30 хв.
  4. Коли плівка на обличчі застигне, зніміть її швидкими рухами.
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