Маска від чорних цяток з вугіллям лягає на шкіру тонкою плівкою й очищує її від забруднень. Такий продукт підійде для комбінованого та жирного типів шкіри. Як зробити маску від чорних цяток із вугіллям – читайте в матеріалі.

Як позбутися чорних цяток

За словами дерматологині Ольги Скузь, чорні цятки – це вивідні протоки сальних залоз. У залозі секретується жир, який через ці протоки виходить на поверхню. Якщо жиру багато, то він розширює протоку і залишається в ній. Окиснений жир дає чорний колір цяткам.

Звузити їх можна завдяки процедурам в кабінеті косметолога, маскам і домашньому догляду. Вдома необхідно додавати активи, які звужують пори: ретинол, кислоти, глини.

З ними теж важливо не переборщити, бо за надмірно агресивного впливу шкіра може почати жирнішати ще більше – і пори не будуть звужуватися.

Крім цього, допомагають апаратні процедури. Такі, як шліфування, RF-ліфтинг ітощо. Також потрібно підкорегувати харчування, адже солодощі посилюють жирність шкіри, тому що більше ви вживатимете цукру, то сильніше працюватимуть сальні залози і тим більше вони розширюватимуть пори.

І тут не тільки йдеться про звичайний цукор, а й про все солодке: банани, інжир, випічка, мед – усе це підвищує жирність шкіри.

Найкраще, що можна зробити для звуження пор і чорних цяток – це звернутися до лікаря, який вибудує вам план процедуру і підбере домашній догляд саме на ваш запит.

Маска від чорних цяток з вугіллям: спосіб приготування