О полезном действии этого растения знают чуть ли не все, а косметологи все чаще говорят о том, что алоэ повышает упругость кожи, а также способствует замедлению процессов старения. Как сделать маску из алоэ для лица от прыщей – читайте в материале.

Маска из алоэ для лица от прыщей: как сделать в домашних условиях

По словам косметолога Елены Бардышевой, сок алоэ действительно имеет много полезных свойств. Однако растение не рекомендуют применять при индивидуальной непереносимости, аллергии или при наличии каких-либо новообразований на коже.

От подкожных прыщей, по словам эксперта, может помочь избавиться лосьон из алоэ.

Для приготовления косметического средства необходимо смешать 30-40 мл сока растения, 10 мл салицилового спирта и 50 мл воды. Получившуюся смесь храните в холодильнике, тщательно протирая ею лицо дважды в день.

Маска из алоэ и меда для лица от прыщей: пошаговая инструкция



Для приготовления смешайте 1 ч. л мякоти алоэ с 1 ч. л меда. Получившуюся массу подержите в холодильнике 10-15 мин. Нанесите на лицо на 20 мин, после чего смойте.

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