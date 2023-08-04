Про корисну дію цієї рослини знають ледь не всі, а косметологи дедалі частіше говорять про те, що алое підвищує еластичність шкіри, а також сприяє уповільненню процесів старіння. Як зробити маску з алое для обличчя від прищів – читайте в матеріалі.

Маска з алое для обличчя від прищів: як зробити в домашніх умовах

За словами косметолога Олени Бардишевої, сік алое справді має багато корисних властивостей. Однак рослину не рекомендують застосовувати при індивідуальній непереносності, алергії або за наявності будь-яких новоутворень на шкірі.

Від підшкірних прищів, за словами експерта, може допомогти позбутися лосьйон з алое.

Для приготування косметичного засобу необхідно змішати 30-40 мл соку рослини, 10 мл саліцилового спирту і 50 мл води. Отриману суміш зберігайте в холодильнику, ретельно протираючи нею обличчя двічі в день.

Маска з алое та медом для обличчя від прищів: покрокова інструкція



Для приготування змішайте 1 ч. л м’якоті алое з 1 ч. л меду. Отриману масу потримайте в холодильнику 10-15 хв. Нанесіть на обличчя на 20 хв, після чого змийте.

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