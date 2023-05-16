Яйця не тільки застосовують традиційним чином і включають в основний раціон, але і й використовують в косметологічних цілях. При створенні домашніх засобів для догляду за обличчям використовують як білкову частину, так і жовток цього продукту.

Однак чималу ефективність демонструють маски з білка, що дозволяють поступово розгладити зморшки, позбутися прищів і зробити шкіру молодшою. Маска з білка від прищів: як приготувати й кому підходить – читайте в матеріалі.

Маска з білка від прищів: кому можна її робити

За словами косметолога Вікторії Ферандо, маски для обличчя з білків найбільше підходять для тих людей, в яких жирний або комбінований тип шкіри.

Часто дівчата з сухою шкірою роблять білкову маску від прищів з додаванням лимона. Однак це робити не варто. Так, білок – це не тільки гарний засіб від прищів, але й чудова підтяжка шкіри. Він дуже корисний для нашого організму.

Однак якщо у вас суха шкіра, то білок ліпше змішувати з кокосовою олією, лляною, оливковою. Перед нанесенням маски на суху шкіру, її потрібно зволожити кремом. Для сухої шкіри білок також розмішують з медом. Наносити такі маски можна у два шари, щоб вона була активнішою.

Маска для жирного типу шкіри з білком та лимоном

Для того, щоб її зробити, білок акуратно відокремлюють від жовтка. Збийте білок блендером, додайте до нього маленьку порцію соку лимона, добре збийте. Змастіть маскою обличчя, покривши декількома шарами. Змийте склад через 20 хв.

Маска з вівсяними пластівцями та білком від прищів

Така маска не тільки зменшує кількість висипань, а й очищує і звужує пори. Для приготування збийте білок з маленькою ложкою соку лимона. Насипте до суміші 2 великих ложки пластівців вівсянки, які попередньо подрібнюють на кавомолці або блендером. Нанесіть на обличчя у два шари, витримайте протягом 20 хвилин, змийте літньою водою.

Маска з яблуком та білком для сухої шкіри

Яблучну кашку змішайте з яєчним білком. Нанесіть на шкіру (яка вже повинна бути зволожена кремом), витримайте 15 хвилин і промийте літньою водою. Для кращого ефекту можна додати кілька ложок сметани. Така маска також позбавляє від інших проблем, пов’язаних з неправильною роботою залоз, порушенням водного балансу.