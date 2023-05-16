Яйца не только применяются традиционным образом и включают в основной рацион, но и используют в косметологических целях. При создании домашних средств по уходу за лицом используют как белковую часть, так и желток этого продукта.

Однако немалую эффективность демонстрируют маски из белка, позволяющие постепенно разгладить морщинки, избавиться от прыщей и сделать кожу моложе. Маска из белка от прыщей: как приготовить и кому подходит – читайте в материале.

Маска из белка от прыщей: кому можно ее делать

По словам косметолога Виктории Ферандо, маски для лица из белков больше подходят для тех людей, у которых жирный или комбинированный тип кожи.

Часто девушки с сухой кожей делают белковую маску от прыщей с добавлением лимона. Однако это делать не стоит. Да, белок – это не только хорошее средство от прыщей, но и отличная подтяжка кожи. Он очень полезен для нашего организма.

Однако если у вас сухая кожа, то белок лучше смешивать с кокосовым маслом, льняным, оливковым. Перед нанесением маски на сухую кожу ее нужно увлажнить кремом. Для сухой кожи белок тоже размешивают с медом. Наносить такие маски можно в два слоя, чтобы она была более активной.

Маска для жирного типа кожи с белком и лимоном

Для того чтобы ее сделать, белок аккуратно отделяют от желтка. Взбейте блендер белок, добавьте к нему маленькую порцию сока лимона, хорошо взбейте. Смажьте маской лицо, покрыв несколькими слоями. Смойте состав через 20 мин.

Маска с овсяными хлопьями и белком от прыщей

Такая маска не только уменьшает количество высыпаний, но и очищает и сужает поры. Для приготовления взбейте белок с небольшой ложкой сока лимона. Насыпьте в смесь 2 больших ложки хлопьев овсянки, которые предварительно измельчают на кофемолке или блендере. Нанесите на лицо два слоя, выдержите в течение 20 минут, смойте летней водой.

Маска с яблоком и белком для сухой кожи

Яблочную кашицу смешайте с яичным белком. Нанесите на кожу (которая уже должна быть увлажнена кремом), выдержите 15 минут и промойте летней водой. Для наилучшего эффекта можно добавить несколько ложек сметаны. Такая маска также избавляет от других проблем, связанных с неправильной работой желез, нарушением водного баланса.