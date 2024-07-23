Мексиканская кухня славится своим богатым вкусом, яркими цветами и разнообразием. Одним из самых популярных и любимых блюд является тако.
Тако настолько популярно, что в Мексике есть свой День тако, который празднуют ежегодно 31 марта.
Существует множество вариантов тако, включая тако с рыбой, птицей, мясом и даже вегетарианские варианты.
Сегодня предлагаем проверенный временем рецепт тако с фаршем. Блюдо не сложное, но очень вкусное и достаточно быстрое в приготовлении.
Как приготовить тако в домашних условиях
Можно использовать любой мясной фарш по вашему вкусу – куриный, свиной или ассорти. Но именно говяжий фарш является классическим выбором для мексиканского тако. Чтобы блюдо получилось вкусным и аутентичным, покупайте свежие кукурузные тортильи. Если их нет, подойдут и пшеничные.
Что входит в состав тако:
- фарш – 500 г
- лук (желательно фиолетовый или белый) – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- помидоры – 2 шт.
- кукуруза консервированная – 3-4 ст. л.
- огурец свежий – 1 шт.
- сладкий перец – 0,5-1 шт.
- фасоль консервированная или вареная (мелкая) – 3-4 ст. л.
- петрушка – 2-3 веточки
- растительное масло – для жарки
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- перец чили – щепотка
- орегано – 0,5 ч. л.
- тортильи для тако – 8-10 шт.
Рецепт мексиканского тако с фаршем пошагово:
- Луковицу чистим, моем и нарезаем кубиками.
- В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и жарим, помешивая, около 2 минут.
- Затем к луку выкладываем фарш, и жарим, помешивая и «растирая» комочки до готовности фарша. В конце приготовления солим по вкусу, посыпаем двумя видами молотого перца и орегано, добавляем пропущеный через пресс чеснок.
- Все остальные овощи моем и произвольно нарезаем. Листочки петрушки мелко нарезаем. Добавляем к ним оставшийся лук, кукурузу и фасоль, немного солим и перчим, перемешиваем.
- Тако слегка разогреваем в микроволновке или на сухой сковороде.
- Затем наполняем их теплым фаршем и выкладываем овощи с зеленью. Приятного аппетита!
Тако с фаршем – блюдо, которое запросто можно адаптировать под свой вкус. Простое в приготовлении, тако станет отличным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь настоящей мексиканской кухней дома!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.