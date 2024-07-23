Мексиканская кухня славится своим богатым вкусом, яркими цветами и разнообразием. Одним из самых популярных и любимых блюд является тако.

Тако настолько популярно, что в Мексике есть свой День тако, который празднуют ежегодно 31 марта.

Существует множество вариантов тако, включая тако с рыбой, птицей, мясом и даже вегетарианские варианты.

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Сегодня предлагаем проверенный временем рецепт тако с фаршем. Блюдо не сложное, но очень вкусное и достаточно быстрое в приготовлении.

Как приготовить тако в домашних условиях

Можно использовать любой мясной фарш по вашему вкусу – куриный, свиной или ассорти. Но именно говяжий фарш является классическим выбором для мексиканского тако. Чтобы блюдо получилось вкусным и аутентичным, покупайте свежие кукурузные тортильи. Если их нет, подойдут и пшеничные.

Что входит в состав тако:

фарш – 500 г

лук (желательно фиолетовый или белый) – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

помидоры – 2 шт.

кукуруза консервированная – 3-4 ст. л.

огурец свежий – 1 шт.

сладкий перец – 0,5-1 шт.

фасоль консервированная или вареная (мелкая) – 3-4 ст. л.

петрушка – 2-3 веточки

растительное масло – для жарки

соль, молотый черный перец – по вкусу

перец чили – щепотка

орегано – 0,5 ч. л.

тортильи для тако – 8-10 шт.

Рецепт мексиканского тако с фаршем пошагово:

Луковицу чистим, моем и нарезаем кубиками. В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и жарим, помешивая, около 2 минут. Затем к луку выкладываем фарш, и жарим, помешивая и «растирая» комочки до готовности фарша. В конце приготовления солим по вкусу, посыпаем двумя видами молотого перца и орегано, добавляем пропущеный через пресс чеснок. Все остальные овощи моем и произвольно нарезаем. Листочки петрушки мелко нарезаем. Добавляем к ним оставшийся лук, кукурузу и фасоль, немного солим и перчим, перемешиваем. Тако слегка разогреваем в микроволновке или на сухой сковороде. Затем наполняем их теплым фаршем и выкладываем овощи с зеленью. Приятного аппетита!

Тако с фаршем – блюдо, которое запросто можно адаптировать под свой вкус. Простое в приготовлении, тако станет отличным вариантом для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь настоящей мексиканской кухней дома!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.