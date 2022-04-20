Индейка имеет диетическое мясо, которое еще и вкусно в любых блюдах. Индейка запеченная большим куском получается чрезвычайно нежной и сочной, а сам процесс приготовления прост и не требует сверхусилия.
Ингредиенты
- 1 кг филе индейки одним куском
- 60 г сливочного масла
- 50 мл растительного масла
- карри, соль, молотый перец
- базилик, сушеный чеснок по желанию
- соль по вкусу
Приготовление
Используя пряности и растительное масло, замаринуйте мясо. Масло поможет мясу остаться сочным, не даст выпариваться жидкости. По желанию можно добавить любые приправы.
Маринованое мясо должно в холодильнике часа в 3-4.
Разогрейте на сковороде остальное масло и растопите в нем масло. Обжарьте филе со всех сторон до образования золотистой корочки. Затем обжаренное филе переложите в форму для запекания на пергамент. Запекайте индейку при температуре 200 градусов в течение 30 минут.
По такому рецепту филе индейки получается нежным и сочным. К нему можно подать сладкий или кисло-сладкий соус.
Источник: Катрусина кухня