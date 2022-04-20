Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Меню на Пасху: простой рецепт запеченного филе индейки

20 апреля 2022, 18:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
индейка
Источник: Depositphotos

Индейка имеет диетическое мясо, которое еще и вкусно в любых блюдах. Индейка запеченная большим куском получается чрезвычайно нежной и сочной, а сам процесс приготовления прост и не требует сверхусилия.

Ингредиенты

  • 1 кг филе индейки одним куском
  • 60 г сливочного масла
  • 50 мл растительного масла
  • карри, соль, молотый перец
  • базилик, сушеный чеснок по желанию
  • соль по вкусу

Приготовление

Используя пряности и растительное масло, замаринуйте мясо. Масло поможет мясу остаться сочным, не даст выпариваться жидкости. По желанию можно добавить любые приправы.

Маринованое мясо должно в холодильнике часа в 3-4.

Разогрейте на сковороде остальное масло и растопите в нем масло. Обжарьте филе со всех сторон до образования золотистой корочки. Затем обжаренное филе переложите в форму для запекания на пергамент. Запекайте индейку при температуре 200 градусов в течение 30 минут.

Читайте также:
фаршировані яйцяФаршированные яйца на Пасху: четыре оригинальные начинки

По такому рецепту филе индейки получается нежным и сочным. К нему можно подать сладкий или кисло-сладкий соус.

Источник: Катрусина кухня

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь