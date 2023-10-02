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Еда

На вкус как манго: оригинальный рецепт консервированной тыквы

2 октября 2023, 15:22
Марина Мелехова редактор
На вкус как манго: оригинальный рецепт консервированной тыквы

Тыква — это замечательный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Она является источником витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как бета-каротин, витамин С, калий и железо. Тыква также содержит много волокон, что способствует нормализации пищеварения.

В кулинарии тыкву можно использовать для приготовления супов, пюре, запеканок, хлеба, выпечки, десертов, каш, салатов и даже напитков.

Предлагаем несколько необычный рецепт консервированной тыквы, которая по вкусу похожа на свежий манго.

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Ингредиенты

  • 3 кг очищенной тыквы
  • по 3 апельсина и лимона
  • 600 г сахара
  • 10 г лимонной кислоты

Приготовление

  1. Лимоны и апельсины моем, удаляем косточки и нарезаем лимон кубиками. Важно один апельсин оставить с кожурой.
  2. Очищенную тыкву нарезаем средними кубиками.
  3. Выкладываем ингредиенты в глубокую посуду, добавляем сахар и лимонную кислоту и перемешиваем.
  4. Накрываем посуду пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на три часа. Смесь необходимо периодически перемешивать.
  5. Перекладываем тыкву с цитрусовыми и жидкостью в подготовленные банки.
    Помещаем банки в кастрюлю с водой и стерилизуем банки: 1 л — 50 минут, 0,7 л — 40 минут, 0,5 л — 35 минут.
  6. Закрываем банки крышками и закатываем. Переворачиваем и оставляем до полного остывания.
  7. Храним консервированную тыкву в прохладном месте. И через несколько недель можно уже наслаждаться. Приятного аппетита!

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Фото: Сгенерировано ИИ

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