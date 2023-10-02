Тыква — это замечательный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Она является источником витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как бета-каротин, витамин С, калий и железо. Тыква также содержит много волокон, что способствует нормализации пищеварения.
В кулинарии тыкву можно использовать для приготовления супов, пюре, запеканок, хлеба, выпечки, десертов, каш, салатов и даже напитков.
Предлагаем несколько необычный рецепт консервированной тыквы, которая по вкусу похожа на свежий манго.
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Ингредиенты
- 3 кг очищенной тыквы
- по 3 апельсина и лимона
- 600 г сахара
- 10 г лимонной кислоты
Приготовление
- Лимоны и апельсины моем, удаляем косточки и нарезаем лимон кубиками. Важно один апельсин оставить с кожурой.
- Очищенную тыкву нарезаем средними кубиками.
- Выкладываем ингредиенты в глубокую посуду, добавляем сахар и лимонную кислоту и перемешиваем.
- Накрываем посуду пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на три часа. Смесь необходимо периодически перемешивать.
- Перекладываем тыкву с цитрусовыми и жидкостью в подготовленные банки.
Помещаем банки в кастрюлю с водой и стерилизуем банки: 1 л — 50 минут, 0,7 л — 40 минут, 0,5 л — 35 минут.
- Закрываем банки крышками и закатываем. Переворачиваем и оставляем до полного остывания.
- Храним консервированную тыкву в прохладном месте. И через несколько недель можно уже наслаждаться. Приятного аппетита!
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Фото: Сгенерировано ИИ