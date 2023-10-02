Тыква — это замечательный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Она является источником витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как бета-каротин, витамин С, калий и железо. Тыква также содержит много волокон, что способствует нормализации пищеварения.

В кулинарии тыкву можно использовать для приготовления супов, пюре, запеканок, хлеба, выпечки, десертов, каш, салатов и даже напитков.

Предлагаем несколько необычный рецепт консервированной тыквы, которая по вкусу похожа на свежий манго.

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Ингредиенты

3 кг очищенной тыквы

по 3 апельсина и лимона

600 г сахара

10 г лимонной кислоты

Приготовление

Лимоны и апельсины моем, удаляем косточки и нарезаем лимон кубиками. Важно один апельсин оставить с кожурой. Очищенную тыкву нарезаем средними кубиками. Выкладываем ингредиенты в глубокую посуду, добавляем сахар и лимонную кислоту и перемешиваем. Накрываем посуду пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на три часа. Смесь необходимо периодически перемешивать. Перекладываем тыкву с цитрусовыми и жидкостью в подготовленные банки.

Помещаем банки в кастрюлю с водой и стерилизуем банки: 1 л — 50 минут, 0,7 л — 40 минут, 0,5 л — 35 минут. Закрываем банки крышками и закатываем. Переворачиваем и оставляем до полного остывания. Храним консервированную тыкву в прохладном месте. И через несколько недель можно уже наслаждаться. Приятного аппетита!

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Фото: Сгенерировано ИИ