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Їжа

На смак як манго: оригінальний рецепт консервованого гарбуза

2 Жовтня 2023, 15:22
Марина Мелехова редактор
На смак як манго: оригінальний рецепт консервованого гарбуза

Гарбуз – це чудовий продукт, що має безліч корисних властивостей. Він є джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, таких як бета-каротин, вітамін С, калій та залізо. Гарбуз також містить багато клітковини, що сприяє нормалізації травлення.

У кулінарії гарбуз можна використовувати для приготування супів, пюре, запіканок, хліба, випічки, десертів, каш, салатів і навіть напоїв.

Пропонуємо дещо незвичний рецепт консервованого гарбуза, що за смаком подібний до свіжого манго.

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Інгредієнти

  • 3 кг очищеного гарбуза
  • по 3 апельсини та лимони
  • 600 г цукру
  • 10 г лимонної кислоти

Приготування

  1. Лимони та апельсини миємо, видаляємо кісточки та нарізаємо лимон кубиками. Важливо один апельсин залишити зі шкіркою.
  2. Очищений гарбуз нарізаємо середніми кубиками.
  3. Викладаємо інгредієнти у глибокий посуд, додаємо цукор і лимонну кислоту та перемішуємо.
  4. Накриваємо посуд харчовою плівкою та залишаємо за кімнатної температури на три години. Суміш необхідно періодично перемішувати.
  5. Перекладаємо гарбуз з цитрусовими і рідиною  у підготовлені банки.
  6. Поміщаємо банки у каструлю з водою і стерилізуємо банки: 1  л – 50 хвилин, 0,7 л – 40 хвилин, 0,5 л – 35 хвилин.
  7. Закриваємо банки кришками та закатуємо. Перевертаємо та залишаємо до повного охолодження.
  8. Зберігаємо консервований гарбуз  у прохолодному місці.  І за кілька тижнів можна вже насолоджуватися. Смачного!

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Фото: Згенеровано ШІ

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