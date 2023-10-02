Гарбуз – це чудовий продукт, що має безліч корисних властивостей. Він є джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, таких як бета-каротин, вітамін С, калій та залізо. Гарбуз також містить багато клітковини, що сприяє нормалізації травлення.

У кулінарії гарбуз можна використовувати для приготування супів, пюре, запіканок, хліба, випічки, десертів, каш, салатів і навіть напоїв.

Пропонуємо дещо незвичний рецепт консервованого гарбуза, що за смаком подібний до свіжого манго.

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Інгредієнти

3 кг очищеного гарбуза

по 3 апельсини та лимони

600 г цукру

10 г лимонної кислоти

Приготування

Лимони та апельсини миємо, видаляємо кісточки та нарізаємо лимон кубиками. Важливо один апельсин залишити зі шкіркою. Очищений гарбуз нарізаємо середніми кубиками. Викладаємо інгредієнти у глибокий посуд, додаємо цукор і лимонну кислоту та перемішуємо. Накриваємо посуд харчовою плівкою та залишаємо за кімнатної температури на три години. Суміш необхідно періодично перемішувати. Перекладаємо гарбуз з цитрусовими і рідиною у підготовлені банки. Поміщаємо банки у каструлю з водою і стерилізуємо банки: 1 л – 50 хвилин, 0,7 л – 40 хвилин, 0,5 л – 35 хвилин. Закриваємо банки кришками та закатуємо. Перевертаємо та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо консервований гарбуз у прохолодному місці. І за кілька тижнів можна вже насолоджуватися. Смачного!

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Фото: Згенеровано ШІ