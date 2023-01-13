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Еда

На воде или молоке: как приготовить манную кашу

13 января 2023, 13:51
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Манна каша - рецепт
Источник: Depositphotos

Манная каша — это питательное блюдо, которое идеально подходит для детского питания. Манка не уступает другим крупам по количеству белков, витаминов и крахмала. Она отлично усваивается и хорошо насыщает.

Многие не любят есть манную кашу, считая ее консистенцию странной. Возможно, вся проблема в неправильном приготовлении.

Как правильно приготовить манную кашу на воде и молоке, читайте в нашем материале.

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Манная каша на воде — рецепт

Ингредиенты:

  • вода — 500 мл
  • манка — 3 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • соль — щепотка
  • сливочное масло — 15 г

Приготовление:

  1. Наберите в кастрюлю воду и поставьте ее на небольшой огонь.
  2. Добавьте соль и сахар и ждите, пока вода нагреется (доводить до кипения не обязательно).
  3. В горячую воду медленно всыпьте манку.
  4. Пока каша варится, ее нужно все время помешивать.
  5. Варить 2 мин. после закипания.
  6. Добавьте к манке сливочное масло.

Если манка получается слишком жидкая, нужно оставить ее под крышкой на 10 мин. За это время она разбухнет и станет нормальной консистенции.

Манная каша на молоке — рецепт

Манна каша - рецепт

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • манная крупа — 3 ст. л.
  • молоко — 600 мл
  • сахар — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • масло сливочное — 30 г

Приготовление: 

  1. Сперва нужно подготовить кастрюлю: ее необходимо обмыть холодной водой внутри. Лишь после этого можно наливать молоко.
  2. Кастрюлю с молоком поставьте на огонь и доведите жидкость до кипения.
  3. После закипания убавьте огонь.
  4. Потихоньку всыпайте в кастрюлю манную крупу.
  5. Постоянно помешивая, варите манку до 5 мин.
  6. Когда каша сварится, добавьте соль, сахар и сливочное масло.
  7. Тщательно все перемешайте и накройте крышкой.

Через 5 мин. манку можно подавать к столу. Если ваш малыш отказывается есть кашу, добавьте к блюду фрукты, орехи, варенье или ягоды.

Несколько советов

Приготовить манку с первого раза получается не у всех. Эта крупа довольно капризная, поэтому важно знать несколько лайфхаков, которые помогут сварить вкусное блюдо:

  • Если хотите приготовить манку без комочков, крупу нужно засыпать в воду или молоко маленькими порциями и очень медленно. Кроме того, после засыпания кашу нужно постоянно помешивать.
  • Перед приготовлением манку не нужно мыть.
  • Чтобы манка получилась с комочками — засыпайте крупу большими порциями и не размешивайте.
  • Чтобы манка не пригорела, перед добавлением молока кастрюлю нужно сполоснуть холодной водой.
  • Добавлять масло или сахар нужно сразу после приготовления каши.
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