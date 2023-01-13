Манная каша — это питательное блюдо, которое идеально подходит для детского питания. Манка не уступает другим крупам по количеству белков, витаминов и крахмала. Она отлично усваивается и хорошо насыщает.

Многие не любят есть манную кашу, считая ее консистенцию странной. Возможно, вся проблема в неправильном приготовлении.

Как правильно приготовить манную кашу на воде и молоке, читайте в нашем материале.

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Манная каша на воде — рецепт

Ингредиенты:

вода — 500 мл

манка — 3 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

соль — щепотка

сливочное масло — 15 г

Приготовление:

Наберите в кастрюлю воду и поставьте ее на небольшой огонь. Добавьте соль и сахар и ждите, пока вода нагреется (доводить до кипения не обязательно). В горячую воду медленно всыпьте манку. Пока каша варится, ее нужно все время помешивать. Варить 2 мин. после закипания. Добавьте к манке сливочное масло.

Если манка получается слишком жидкая, нужно оставить ее под крышкой на 10 мин. За это время она разбухнет и станет нормальной консистенции.

Манная каша на молоке — рецепт

Ингредиенты:

манная крупа — 3 ст. л.

молоко — 600 мл

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

масло сливочное — 30 г

Приготовление:

Сперва нужно подготовить кастрюлю: ее необходимо обмыть холодной водой внутри. Лишь после этого можно наливать молоко. Кастрюлю с молоком поставьте на огонь и доведите жидкость до кипения. После закипания убавьте огонь. Потихоньку всыпайте в кастрюлю манную крупу. Постоянно помешивая, варите манку до 5 мин. Когда каша сварится, добавьте соль, сахар и сливочное масло. Тщательно все перемешайте и накройте крышкой.

Через 5 мин. манку можно подавать к столу. Если ваш малыш отказывается есть кашу, добавьте к блюду фрукты, орехи, варенье или ягоды.

Несколько советов

Приготовить манку с первого раза получается не у всех. Эта крупа довольно капризная, поэтому важно знать несколько лайфхаков, которые помогут сварить вкусное блюдо: