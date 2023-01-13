Манная каша — это питательное блюдо, которое идеально подходит для детского питания. Манка не уступает другим крупам по количеству белков, витаминов и крахмала. Она отлично усваивается и хорошо насыщает.
Многие не любят есть манную кашу, считая ее консистенцию странной. Возможно, вся проблема в неправильном приготовлении.
Как правильно приготовить манную кашу на воде и молоке, читайте в нашем материале.
Манная каша на воде — рецепт
Ингредиенты:
- вода — 500 мл
- манка — 3 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- сливочное масло — 15 г
Приготовление:
- Наберите в кастрюлю воду и поставьте ее на небольшой огонь.
- Добавьте соль и сахар и ждите, пока вода нагреется (доводить до кипения не обязательно).
- В горячую воду медленно всыпьте манку.
- Пока каша варится, ее нужно все время помешивать.
- Варить 2 мин. после закипания.
- Добавьте к манке сливочное масло.
Если манка получается слишком жидкая, нужно оставить ее под крышкой на 10 мин. За это время она разбухнет и станет нормальной консистенции.
Манная каша на молоке — рецепт
Ингредиенты:
- манная крупа — 3 ст. л.
- молоко — 600 мл
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- масло сливочное — 30 г
Приготовление:
- Сперва нужно подготовить кастрюлю: ее необходимо обмыть холодной водой внутри. Лишь после этого можно наливать молоко.
- Кастрюлю с молоком поставьте на огонь и доведите жидкость до кипения.
- После закипания убавьте огонь.
- Потихоньку всыпайте в кастрюлю манную крупу.
- Постоянно помешивая, варите манку до 5 мин.
- Когда каша сварится, добавьте соль, сахар и сливочное масло.
- Тщательно все перемешайте и накройте крышкой.
Через 5 мин. манку можно подавать к столу. Если ваш малыш отказывается есть кашу, добавьте к блюду фрукты, орехи, варенье или ягоды.
Несколько советов
Приготовить манку с первого раза получается не у всех. Эта крупа довольно капризная, поэтому важно знать несколько лайфхаков, которые помогут сварить вкусное блюдо:
- Если хотите приготовить манку без комочков, крупу нужно засыпать в воду или молоко маленькими порциями и очень медленно. Кроме того, после засыпания кашу нужно постоянно помешивать.
- Перед приготовлением манку не нужно мыть.
- Чтобы манка получилась с комочками — засыпайте крупу большими порциями и не размешивайте.
- Чтобы манка не пригорела, перед добавлением молока кастрюлю нужно сполоснуть холодной водой.
- Добавлять масло или сахар нужно сразу после приготовления каши.