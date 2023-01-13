Манна каша – це поживна страва, яка ідеально підходить для дитячого харчування. Манка не поступається іншим крупам за кількістю білків, вітамінів та крохмалю. Вона відмінно засвоюється та добре насичує.

Багато людей не люблять їсти манну кашу, вважаючи її консистенцію дивною. Можливо, уся проблема в неправильному приготуванні.

Як правильно приготувати манну кашу на воді та молоці, читайте в нашому матеріалі.

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Манна каша на воді – рецепт

Інгредієнти:

вода – 500 мл

манка – 3 ст. л.

цукор – 1 ч. л.

сіль – щіпка

вершкове масло – 15 г

Приготування:

Наберіть у каструлю воду та поставте її на невеликий вогонь. Додайте сіль та цукор та чекаєте, поки вода нагріється (доводити до кипіння не обовʼязково). У гарячу воду повільно всипте манку. Поки каша вариться, її потрібно весь час помішувати. Варити 2 хв після закипання. Додайте до манки вершкове масло.

Якщо манка виходить занадто рідка, потрібно залишити її під кришкою на 10 хв. За цей час вона розбухне та стане нормальної консистенції.

Манна каша на молоці – рецепт

Інгредієнти:

манна каша – 3 ст. л

молоко – 600 мл

цукор – 2 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

масло вершкове – 30 г.

Приготування:

Підготуйте каструлю: її необхідно обмити холодною водою всередині. Лише після цього можна наливати молоко. Каструлю з молоком поставте на вогонь та доведіть рідину до кипіння. Після закипання зменште вогонь. Потихеньку всипайте у каструлю манну крупу. Постійно помішуючи, варіть манку до 5 хв. Коли каша звариться, додайте сіль, цукор та вершкове масло. Ретельно усе перемішайте та накрийте кришкою.

Через 5 хв манку можна подавати до столу. Якщо ваш малюк відмовляється їсти кашу, додайте до страви фрукти, горіхи, варення чи ягоди.

Кілька порад

Приготувати манку з першого разу виходить не у всіх. Ця крупа доволі примхлива, тому важливо знати кілька лайфхаків, які допоможуть зварити смачну страву: