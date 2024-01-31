Ждете гостей? Удивите их этим замечательным домашним тортом!

Многие думают, что приготовление торта, это сложно и долго. Развенчиваем мифы! По этому рецепту готовим очень легко и без раскатывания коржей. Получается у всех с первого раза – проверено!

Такой торт вы приготовите в домашних условиях без усилий и проблем. Мы бы назвали его “ленивый”. Но уверены, все кто попробует, оценят его нежность и восхитительный вкус.

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Самый простой торт в домашних условиях – рецепт за считанные минуты

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 3 шт.

сахар – 160 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

сметана или натуральный йогурт – 150 г

растительное масло – 70 мл

соль – щепотка

мука – 220 г

какао – 3 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки и глазури:

сгущенное молоко вареное – 5-6 ст. л. +50 г сливочного масла

черный шоколад 1 плитка (90 г) +сливки (не жирные) 80 г

Приготовление:

Сначала хорошо взбиваем венчиком или миксером все ингредиенты кроме муки, какао и разрыхлителя. Муку просеиваем с разрыхлителем и какао. Сухую мучную смесь добавляем в яичную массу и перемешиваем. Тесто у нас получится консистенции густой сметаны. Выливаем тесто в форму с пергаментной бумагой. Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут. Корж разрезаем на 2 части и смазываем сгущенным молоком со сливочным маслом. В кастрюльке растапливаем шоколад со сливками. Поливаем торт шоколадной глазурью, оставляем, чтобы глазурь застыла и пробуем!

Что можно добавить в рецепт торта просто и быстро

В тесто для торта можно добавлять любые ингредиенты по вкусу. Вот некоторые из них:

цедра лимона или апельсина;

сок лимона;

орехи (грецкие, кешью, миндаль, арахис);

изюм, курага или чернослив;

кусочки шоколада (черного или белого);

ягоды и фрукты по вкусу.

Итак, настоящее наслаждение на скорую руку готово! Возьмите рецепт самого простого торта в домашних условиях на заметку. Он стоит внимания!