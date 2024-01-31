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Самый простой торт в домашних условиях: рецепт просто и быстро

31 января 2024, 14:03
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Найпростіший торт у домашніх умовах

Ждете гостей? Удивите их этим замечательным домашним тортом!

Многие думают, что приготовление торта, это сложно и долго. Развенчиваем мифы! По этому рецепту готовим очень легко и без раскатывания коржей. Получается у всех с первого раза – проверено!

Такой торт вы приготовите в домашних условиях без усилий и проблем. Мы бы назвали его “ленивый”. Но уверены, все кто попробует, оценят его нежность и восхитительный вкус.

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Самый простой торт в домашних условиях – рецепт за считанные минуты

Ингредиенты:

Для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 160 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сметана или натуральный йогурт – 150 г
  • растительное масло – 70 мл
  • соль – щепотка
  • мука – 220 г
  • какао – 3 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки и глазури:

  • сгущенное молоко вареное – 5-6 ст. л. +50 г сливочного масла
  • черный шоколад 1 плитка (90 г) +сливки (не жирные) 80 г

Приготовление:

  1. Сначала хорошо взбиваем венчиком или миксером все ингредиенты кроме муки, какао и разрыхлителя.
  2. Муку просеиваем с разрыхлителем и какао.
  3. Сухую мучную смесь добавляем в яичную массу и перемешиваем. Тесто у нас получится консистенции густой сметаны.
  4. Выливаем тесто в форму с пергаментной бумагой.
  5. Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут.
  6. Корж разрезаем на 2 части и смазываем сгущенным молоком со сливочным маслом.
  7. В кастрюльке растапливаем шоколад со сливками.
  8. Поливаем торт шоколадной глазурью, оставляем, чтобы глазурь застыла и пробуем!

Что можно добавить в рецепт торта просто и быстро

В тесто для торта можно добавлять любые ингредиенты по вкусу. Вот некоторые из них:

  • цедра лимона или апельсина;
  • сок лимона;
  • орехи (грецкие, кешью, миндаль, арахис);
  • изюм, курага или чернослив;
  • кусочки шоколада (черного или белого);
  • ягоды и фрукты по вкусу.

Итак, настоящее наслаждение на скорую руку готово! Возьмите рецепт самого простого торта в домашних условиях на заметку. Он стоит внимания!

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