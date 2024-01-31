Ждете гостей? Удивите их этим замечательным домашним тортом!
Многие думают, что приготовление торта, это сложно и долго. Развенчиваем мифы! По этому рецепту готовим очень легко и без раскатывания коржей. Получается у всех с первого раза – проверено!
Такой торт вы приготовите в домашних условиях без усилий и проблем. Мы бы назвали его “ленивый”. Но уверены, все кто попробует, оценят его нежность и восхитительный вкус.
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Самый простой торт в домашних условиях – рецепт за считанные минуты
Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 160 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сметана или натуральный йогурт – 150 г
- растительное масло – 70 мл
- соль – щепотка
- мука – 220 г
- какао – 3 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки и глазури:
- сгущенное молоко вареное – 5-6 ст. л. +50 г сливочного масла
- черный шоколад 1 плитка (90 г) +сливки (не жирные) 80 г
Приготовление:
- Сначала хорошо взбиваем венчиком или миксером все ингредиенты кроме муки, какао и разрыхлителя.
- Муку просеиваем с разрыхлителем и какао.
- Сухую мучную смесь добавляем в яичную массу и перемешиваем. Тесто у нас получится консистенции густой сметаны.
- Выливаем тесто в форму с пергаментной бумагой.
- Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут.
- Корж разрезаем на 2 части и смазываем сгущенным молоком со сливочным маслом.
- В кастрюльке растапливаем шоколад со сливками.
- Поливаем торт шоколадной глазурью, оставляем, чтобы глазурь застыла и пробуем!
Что можно добавить в рецепт торта просто и быстро
В тесто для торта можно добавлять любые ингредиенты по вкусу. Вот некоторые из них:
- цедра лимона или апельсина;
- сок лимона;
- орехи (грецкие, кешью, миндаль, арахис);
- изюм, курага или чернослив;
- кусочки шоколада (черного или белого);
- ягоды и фрукты по вкусу.
Итак, настоящее наслаждение на скорую руку готово! Возьмите рецепт самого простого торта в домашних условиях на заметку. Он стоит внимания!