Чекає на гостей? Здивуйте їх цим чудовим домашнім тортом!
Багато хто думає, що приготування торта, це складно і довго. Розвінчуємо міфи! За цим рецептом готуємо дуже легко і без розкочування коржів. Виходить у всіх з першого разу – перевірено!
Такий торт ви приготуєте у домашніх умовах без зусиль і проблем. Ми б назвали його “ледачий”. Але впевнені, всі хто скуштує, оцінять його ніжність і чудовий смак.
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Найпростіший торт у домашніх умовах – рецепт за лічені хвилини
Інгредієнти:
Для тіста:
- яйця – 3 шт.
- цукор – 160 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- сметана або натуральний йогурт – 150 г
- олія – 70 мл
- сіль – дрібка
- борошно – 220 г
- какао – 3 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
Для начинки та глазурі:
- згущене молоко варене – 5-6 ст. л. +50 г вершкового масла
- чорний шоколад 1 плитка (90 г) +вершки (не жирні) 80 г
Приготування:
- Спочатку гарно збиваємо вінчиком або міксером усі інгредієнти окрім борошна, какао і розпушувача.
- Борошно просіюємо з розпушувачем та какао.
- Суху борошняну суміш додаємо у яєчну масу і перемішуємо. Тісто у нас вийде консистенції густої сметани.
- Виливаємо тісто у форму з пергаментним папером.
- Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
- Корж розрізаємо на 2 частини і змащуємо згущеним молоком з вершковим маслом.
- В каструльці розтоплюємо шоколад з вершками.
- Поливаємо торт шоколадною глазур’ю, залишаємо, щоб глазур застигла і смакуємо!
Що можна додати в рецепт торта просто і швидко
В тісто для торта можна додавати будь-які інгредієнти до смаку. Ось деякі з них:
- цедра лимона або апельсина;
- сік лимона;
- горіхи (волоські, кеш’ю, мигдаль, арахіс);
- родзинки, курага або чорнослив;
- шматочки шоколаду (чорного або білого);
- ягоди та фрукти до смаку.
Отже, справжня насолода нашвидкуруч готова! Візьміть рецепт найпростішого торта у домашніх умовах на замітку. Він вартий уваги!