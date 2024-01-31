Чекає на гостей? Здивуйте їх цим чудовим домашнім тортом!

Багато хто думає, що приготування торта, це складно і довго. Розвінчуємо міфи! За цим рецептом готуємо дуже легко і без розкочування коржів. Виходить у всіх з першого разу – перевірено!

Такий торт ви приготуєте у домашніх умовах без зусиль і проблем. Ми б назвали його “ледачий”. Але впевнені, всі хто скуштує, оцінять його ніжність і чудовий смак.

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Найпростіший торт у домашніх умовах – рецепт за лічені хвилини

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця – 3 шт.

цукор – 160 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

сметана або натуральний йогурт – 150 г

олія – 70 мл

сіль – дрібка

борошно – 220 г

какао – 3 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки та глазурі:

згущене молоко варене – 5-6 ст. л. +50 г вершкового масла

чорний шоколад 1 плитка (90 г) +вершки (не жирні) 80 г

Приготування:

Спочатку гарно збиваємо вінчиком або міксером усі інгредієнти окрім борошна, какао і розпушувача. Борошно просіюємо з розпушувачем та какао. Суху борошняну суміш додаємо у яєчну масу і перемішуємо. Тісто у нас вийде консистенції густої сметани. Виливаємо тісто у форму з пергаментним папером. Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин. Корж розрізаємо на 2 частини і змащуємо згущеним молоком з вершковим маслом. В каструльці розтоплюємо шоколад з вершками. Поливаємо торт шоколадною глазур’ю, залишаємо, щоб глазур застигла і смакуємо!

Що можна додати в рецепт торта просто і швидко

В тісто для торта можна додавати будь-які інгредієнти до смаку. Ось деякі з них:

цедра лимона або апельсина;

сік лимона;

горіхи (волоські, кеш’ю, мигдаль, арахіс);

родзинки, курага або чорнослив;

шматочки шоколаду (чорного або білого);

ягоди та фрукти до смаку.

Отже, справжня насолода нашвидкуруч готова! Візьміть рецепт найпростішого торта у домашніх умовах на замітку. Він вартий уваги!