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Найпростіший торт у домашніх умовах: рецепт просто і швидко

31 Січня 2024, 14:03
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Найпростіший торт у домашніх умовах

Чекає на гостей? Здивуйте їх цим чудовим домашнім тортом!

Багато хто думає, що приготування торта, це складно і довго. Розвінчуємо міфи! За цим рецептом готуємо дуже легко і без розкочування коржів. Виходить у всіх з першого разу – перевірено!

Такий торт ви приготуєте у домашніх умовах без зусиль і проблем. Ми б назвали його “ледачий”. Але впевнені, всі хто скуштує, оцінять його ніжність і чудовий смак.

Зараз дивляться

Найпростіший торт у домашніх умовах – рецепт за лічені хвилини

Інгредієнти:

Для тіста:

  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 160 г
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • сметана або натуральний йогурт – 150 г
  • олія – 70 мл
  • сіль – дрібка
  • борошно – 220 г
  • какао – 3 ст. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки та глазурі:

  • згущене молоко варене – 5-6 ст. л. +50 г вершкового масла
  • чорний шоколад 1 плитка (90 г) +вершки (не жирні) 80 г

Приготування:

  1. Спочатку гарно збиваємо вінчиком або міксером усі інгредієнти окрім борошна, какао і розпушувача.
  2. Борошно просіюємо з розпушувачем та какао.
  3. Суху борошняну суміш додаємо у яєчну масу і перемішуємо. Тісто у нас вийде консистенції густої сметани.
  4. Виливаємо тісто у форму з пергаментним папером.
  5. Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
  6. Корж розрізаємо на 2 частини і змащуємо згущеним молоком з вершковим маслом.
  7. В каструльці розтоплюємо шоколад з вершками.
  8. Поливаємо торт шоколадною глазур’ю, залишаємо, щоб глазур застигла і смакуємо!

Що можна додати в рецепт торта просто і швидко

В тісто для торта можна додавати будь-які інгредієнти до смаку. Ось деякі з них:

  • цедра лимона або апельсина;
  • сік лимона;
  • горіхи (волоські, кеш’ю, мигдаль, арахіс);
  • родзинки, курага або чорнослив;
  • шматочки шоколаду (чорного або білого);
  • ягоди та фрукти до смаку.

Отже, справжня насолода нашвидкуруч готова! Візьміть рецепт найпростішого торта у домашніх умовах на замітку. Він вартий уваги!

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