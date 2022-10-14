Сексуальная жизнь важна для здоровья, а не только для отношений с партнером. Если сексуальное влечение уменьшается, это может вызвать волнение, но не стоит расстраиваться. Психологиня реалити «Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская поможет справиться с этой проблемой.
— Чтобы повысить либидо, для начала нужно определить, что его угнетает. Следует распутать и проработать клубок причин, — сказала Катя.
На уровень либидо могут влиять многие факторы, часто они связаны между собой. Самые популярные причины таковы:
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- психологические факторы – депрессия, стресс, тревога;
- неправильное половое воспитание;
- неприятные переживания – отсутствие сексуального опыта, неумение говорить о своих потребностях;
- накопленные обиды;
- психологические травмы с детства;
- банальная усталость;
- проблемы в отношениях;
- прием определенных препаратов;
- гормональные скачки;
- злоупотребление алкоголем;
- послеродовой период;
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- болезни;
- прием гормональных контрацептивов.