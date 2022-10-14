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Не хочется заниматься любовью: как повысить либидо

14 октября 2022, 11:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Не хочется заниматься любовью: как повысить либидо
Источник: Pexels

Сексуальная жизнь важна для здоровья, а не только для отношений с партнером. Если сексуальное влечение уменьшается, это может вызвать волнение, но не стоит расстраиваться. Психологиня реалити «Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская поможет справиться с этой проблемой.

Катя Гурська

— Чтобы повысить либидо, для начала нужно определить, что его угнетает. Следует распутать и проработать клубок причин, — сказала Катя.

На уровень либидо могут влиять многие факторы, часто они связаны между собой. Самые популярные причины таковы:

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  • психологические факторы – депрессия, стресс, тревога;
  • неправильное половое воспитание;
  • неприятные переживания – отсутствие сексуального опыта, неумение говорить о своих потребностях;
  • накопленные обиды;
  • психологические травмы с детства;
  • банальная усталость;
  • проблемы в отношениях;
  • прием определенных препаратов;
  • гормональные скачки;
  • злоупотребление алкоголем;
  • послеродовой период;
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  • болезни;
  • прием гормональных контрацептивов.

Источник
Новый канал
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