Сексуальная жизнь важна для здоровья, а не только для отношений с партнером. Если сексуальное влечение уменьшается, это может вызвать волнение, но не стоит расстраиваться. Психологиня реалити «Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская поможет справиться с этой проблемой.

— Чтобы повысить либидо, для начала нужно определить, что его угнетает. Следует распутать и проработать клубок причин, — сказала Катя.

На уровень либидо могут влиять многие факторы, часто они связаны между собой. Самые популярные причины таковы:

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психологические факторы – депрессия, стресс, тревога;

неправильное половое воспитание;

неприятные переживания – отсутствие сексуального опыта, неумение говорить о своих потребностях;

накопленные обиды;

психологические травмы с детства;

банальная усталость;

проблемы в отношениях;

прием определенных препаратов;

гормональные скачки;

злоупотребление алкоголем;

послеродовой период;

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