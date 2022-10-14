Сексуальне життя важливе для здоров’я, а не лише для стосунків із партнером. Якщо сексуальний потяг зменшується, то це може викликати хвилювання, та не варто засмучуватися. Психологиня реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська допоможе впоратися з цією проблемою.
— Щоб підвищити лібідо, для початку потрібно визначити, що його пригнічує. Слід розплутати й пропрацювати клубок причин, — зауважила Катя.
На рівень лібідо може впливати багато чинників, часто вони пов’язані між собою. Найпопулярніші причини такі:
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- психологічні чинники — депресія, стрес, тривога;
- неправильне статеве виховання;
- неприємні переживання — відсутність сексуального досвіду, невміння говорити про свої потреби;
- накопичені образи;
- психологічні травми з дитинства;
- банальна втома;
- проблеми у стосунках;
- прийом певних препаратів;
- гормональні скачки;
- зловживання алкоголем;
- післяпологовий період;
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- хвороби;
- прийом гормональних контрацептивів.