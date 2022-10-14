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Не хочеться кохатися: як підвищити лібідо

14 Жовтня 2022, 11:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Не хочеться кохатися: як підвищити лібідо
Джерело: Pexels

Сексуальне життя важливе для здоров’я, а не лише для стосунків із партнером. Якщо сексуальний потяг зменшується, то це може викликати хвилювання, та не варто засмучуватися. Психологиня реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська допоможе впоратися з цією проблемою.

Катя Гурська

— Щоб підвищити лібідо, для початку потрібно визначити, що його пригнічує. Слід розплутати й пропрацювати клубок причин, — зауважила Катя.

На рівень лібідо може впливати багато чинників, часто вони пов’язані між собою. Найпопулярніші причини такі:

Зараз дивляться
  • психологічні чинники — депресія, стрес, тривога;
  • неправильне статеве виховання;
  • неприємні переживання — відсутність сексуального досвіду, невміння говорити про свої потреби;
  • накопичені образи;
  • психологічні травми з дитинства;
  • банальна втома;
  • проблеми у стосунках;
  • прийом певних препаратів;
  • гормональні скачки;
  • зловживання алкоголем;
  • післяпологовий період;
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  • хвороби;
  • прийом гормональних контрацептивів.

Джерело
Новий канал
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