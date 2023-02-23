Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о наиболее распространенных причинах появления перхоти и методах борьбы с этим неприятным состоянием.
Перхоть – это состояние, при котором отшелушиваются небольшие кусочки кожи головы.
Распространенной причиной появления перхоти является себорейный дерматит – воспалительное хроническое заболевание, которое не лечится полностью.
Есть и другие причины, которые могут приводить к возникновению перхоти. Среди таких, например, активность грибка рода Malassezia, нарушение обмена веществ, генетическая предрасположенность и другие.
Вопреки общим представлениям, перхоть не связана с несоблюдением личной гигиены и не заразна. Впрочем, правильный уход и своевременное мытье волос могут уменьшить проявления болезни и улучшить состояние кожи.
Учитывая, что причина возникновения состояния до конца не изучена, лечение обычно касается только симптомов. Обычно это местные средства, специальные шампуни и противогрибковые средства.
Национальная служба здравоохранения Великобритании, например, рекомендует использовать шампуни, содержащие один из следующих компонентов в составе:
- сульфид селена;
- цинк-пиритион;
- салициловую кислоту;
- кетоконазол;
- угольную смолу.
Общие советы для людей, склонных к появлению перхоти
Специалисты рекомендуют людям, склонным к появлению перхоти, соблюдать сбалансированное питание, не забывать о физической активности, по возможности уменьшить количество стрессов.
Может вызвать ухудшение состояния и холод, поэтому следует защищать голову от мороза зимой.
Сухость кожи головы также усиливает шелушение кожи. В таком случае мягко очищающие шампуни могут способствовать ослаблению течения болезни и/или исчезновению признаков — ремиссии.
Бывают ситуации, когда этот комплекс мероприятий вместе с местным лечением не оказывает эффекта. В таком случае следует обратиться к семейному врачу или эндокринологу для определения баланса гормонов.
Перхоть у подростков — особенности течения и ухода
Для подростков в норме характерны бурные конфигурации в гормональном фоне. Это сказывается на состоянии кожи и может, в частности, вызвать появление перхоти. Но следует понимать, что это временное явление.
Главная рекомендация для подростков с такой проблемой – соблюдение элементарных правил ухода за собой и использование специализированных шампуней.
Подобным образом организм может реагировать на прием гормонов во взрослом возрасте. Если это проявление беспокоит чрезмерно и ухудшает качество жизни, следует обратиться к дерматологу и начать курс лечения под контролем.
Источник: Береги себя