Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о наиболее распространенных причинах появления перхоти и методах борьбы с этим неприятным состоянием.

Перхоть – это состояние, при котором отшелушиваются небольшие кусочки кожи головы.

Распространенной причиной появления перхоти является себорейный дерматит – воспалительное хроническое заболевание, которое не лечится полностью.

Сейчас смотрят

Есть и другие причины, которые могут приводить к возникновению перхоти. Среди таких, например, активность грибка рода Malassezia, нарушение обмена веществ, генетическая предрасположенность и другие.

Вопреки общим представлениям, перхоть не связана с несоблюдением личной гигиены и не заразна. Впрочем, правильный уход и своевременное мытье волос могут уменьшить проявления болезни и улучшить состояние кожи.

Учитывая, что причина возникновения состояния до конца не изучена, лечение обычно касается только симптомов. Обычно это местные средства, специальные шампуни и противогрибковые средства.

Национальная служба здравоохранения Великобритании, например, рекомендует использовать шампуни, содержащие один из следующих компонентов в составе:

сульфид селена;

цинк-пиритион;

салициловую кислоту;

кетоконазол;

угольную смолу.

Общие советы для людей, склонных к появлению перхоти

Специалисты рекомендуют людям, склонным к появлению перхоти, соблюдать сбалансированное питание, не забывать о физической активности, по возможности уменьшить количество стрессов.

Может вызвать ухудшение состояния и холод, поэтому следует защищать голову от мороза зимой.

Сухость кожи головы также усиливает шелушение кожи. В таком случае мягко очищающие шампуни могут способствовать ослаблению течения болезни и/или исчезновению признаков — ремиссии.

Бывают ситуации, когда этот комплекс мероприятий вместе с местным лечением не оказывает эффекта. В таком случае следует обратиться к семейному врачу или эндокринологу для определения баланса гормонов.

Перхоть у подростков — особенности течения и ухода

Для подростков в норме характерны бурные конфигурации в гормональном фоне. Это сказывается на состоянии кожи и может, в частности, вызвать появление перхоти. Но следует понимать, что это временное явление.

Главная рекомендация для подростков с такой проблемой – соблюдение элементарных правил ухода за собой и использование специализированных шампуней.

Подобным образом организм может реагировать на прием гормонов во взрослом возрасте. Если это проявление беспокоит чрезмерно и ухудшает качество жизни, следует обратиться к дерматологу и начать курс лечения под контролем.

Источник: Береги себя