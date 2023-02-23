Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про найбільш поширені причини появи лупи і методи боротьби з цим неприємним станом.

Лупа – це стан, при якому відшаровуються невеликі шматочки шкіри голови.

Поширеною причиною появи лупи є себорейний дерматит – запальне хронічне захворювання, яке не лікується повністю.

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Є й інші причини, які можуть призводити до виникнення лупи. Серед таких, наприклад, активність грибка роду Malassezia, порушення обміну речовин, генетична схильність та інші.

Всупереч загальним уявленням, лупа не пов’язана з недотриманням особистої гігієни і не заразна. Втім, правильний догляд і своєчасне миття волосся можуть зменшити прояви хвороби і поліпшити стан шкіри.

Враховуючи, що причина виникнення стану до кінця не вивчена, лікування зазвичай стосується тільки симптомів. Зазвичай це місцеві засоби, спеціальні шампуні та протигрибкові засоби.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії, наприклад, рекомендує використовувати шампуні, що містять один з наступних компонентів у складі:

сульфід селену;

цинк-піритіон;

саліцилову кислоту;

кетоконазол;

вугільну смолу.

Загальні поради для людей, схильних до появи лупи

Фахівці рекомендують людям, схильним до появи лупи, дотримуватися збалансованого харчування, не забувати про фізичну активність, по можливості зменшити кількість стресів.

Може викликати погіршення стану і холод, тому слід захищати голову від морозу взимку.

Сухість шкіри голови також посилює лущення шкіри. В такому випадку м’яко очищаючі шампуні можуть сприяти ослабленню перебігу хвороби і/або зникненню ознак — ремісії.

Бувають ситуації, коли цей комплекс заходів разом з місцевим лікуванням не дає ефекту. В такому випадку слід звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога для визначення балансу гормонів.

Лупа у підлітків – особливості перебігу та догляду

Для підлітків в нормі характерні бурхливі конфігурації в гормональному фоні. Це позначається на стані шкіри і може, зокрема, викликати появу лупи. Але слід розуміти, що це тимчасове явище.

Головна рекомендація для підлітків з такою проблемою – дотримання елементарних правил догляду за собою і використання спеціалізованих шампунів.

Подібним чином організм може реагувати на прийом гормонів в дорослому віці. Якщо цей прояв непокоїть і погіршує якість життя, слід звернутися до дерматолога і почати курс лікування під контролем.

Джерело: Бережи себе