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Еда

Нежный паштет из фасоли и грибов

9 января 2023, 19:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паштет
Источник: Depositphotos

Если соединить грибы с фасолью, добавить пряности, то получится нежный паштет. Он вкусен на свежих или поджаренных кусочках багета и на соленом крекере, завернутый в слайсы свежего огурца или поджаренного баклажана.

Ингредиенты:

  • 200 г отварных опят
  • 200 г вареной фасоли
  • 1 лук
  • 2-3 ст. л. масла
  • ½ ч. л. тмина
  • 2 зубчика чеснока
  • багет или батон для подачи
  • 1-2 ст. л. сока лимона
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

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  1. Нарежьте маленьким кубиком белую луковицу. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким.
  2. Раздавите зубчики чеснока и добавьте в лук вместе с отварными опятами.
  3. Предварительно отварите фасоль. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно будет регулировать консистенцию будущего паштета. Добавьте вареную фасоль в грибы с луком.
  4. Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус.
  5. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут.
  6. Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте лимонный сок для легкой кислинки и баланса вкуса.
  7. Перебейте фасоль с опятами блендером до однородной консистенции. Можно сделать паштет полностью однородным, а можно оставить маленькие кусочки.
  8. Добавьте в паштет растительное масло, чтобы смягчить структуру. Также можно добавить отвар фасоли, если хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.
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Источник: Евгений Клопотенко

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