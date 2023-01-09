Если соединить грибы с фасолью, добавить пряности, то получится нежный паштет. Он вкусен на свежих или поджаренных кусочках багета и на соленом крекере, завернутый в слайсы свежего огурца или поджаренного баклажана.

Ингредиенты:

200 г отварных опят

200 г вареной фасоли

1 лук

2-3 ст. л. масла

½ ч. л. тмина

2 зубчика чеснока

багет или батон для подачи

1-2 ст. л. сока лимона

соль и перец по вкусу

Приготовление:

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Нарежьте маленьким кубиком белую луковицу. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким. Раздавите зубчики чеснока и добавьте в лук вместе с отварными опятами. Предварительно отварите фасоль. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно будет регулировать консистенцию будущего паштета. Добавьте вареную фасоль в грибы с луком. Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут. Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте лимонный сок для легкой кислинки и баланса вкуса. Перебейте фасоль с опятами блендером до однородной консистенции. Можно сделать паштет полностью однородным, а можно оставить маленькие кусочки. Добавьте в паштет растительное масло, чтобы смягчить структуру. Также можно добавить отвар фасоли, если хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.

Источник: Евгений Клопотенко