Если соединить грибы с фасолью, добавить пряности, то получится нежный паштет. Он вкусен на свежих или поджаренных кусочках багета и на соленом крекере, завернутый в слайсы свежего огурца или поджаренного баклажана.
Ингредиенты:
- 200 г отварных опят
- 200 г вареной фасоли
- 1 лук
- 2-3 ст. л. масла
- ½ ч. л. тмина
- 2 зубчика чеснока
- багет или батон для подачи
- 1-2 ст. л. сока лимона
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
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- Нарежьте маленьким кубиком белую луковицу. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким.
- Раздавите зубчики чеснока и добавьте в лук вместе с отварными опятами.
- Предварительно отварите фасоль. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно будет регулировать консистенцию будущего паштета. Добавьте вареную фасоль в грибы с луком.
- Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус.
- Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут.
- Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте лимонный сок для легкой кислинки и баланса вкуса.
- Перебейте фасоль с опятами блендером до однородной консистенции. Можно сделать паштет полностью однородным, а можно оставить маленькие кусочки.
- Добавьте в паштет растительное масло, чтобы смягчить структуру. Также можно добавить отвар фасоли, если хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.
Источник: Евгений Клопотенко