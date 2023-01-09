Якщо поєднати гриби з квасолею, додати прянощі, то вийде ніжний паштет. Він смакує на свіжих чи підсмажених шматочках багета і на солоному крекері, загорнутий у слайси свіжого огірка чи підсмаженого баклажана.

Інгредієнти:

200 г відварених опеньків

200 г вареної квасолі

1 цибуля

2-3 ст. л. олії

½ ч. л. кмину

2 зубчики часнику

багет чи батон для подачі

1-2 ст. л. соку лимона

сіль та перець до смаку

Приготування: