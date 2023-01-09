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Їжа

Ніжний паштет з квасолі та грибів

9 Січня 2023, 19:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паштет
Джерело: Depositphotos

Якщо поєднати гриби з квасолею, додати прянощі, то вийде ніжний паштет. Він смакує на свіжих чи підсмажених шматочках багета і на солоному крекері, загорнутий у слайси свіжого огірка чи підсмаженого  баклажана.

Інгредієнти:

Приготування:
  1. Наріжте невеличким кубиком білу цибулину. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, аби вона стала м’якою.
  2. Розчавіть зубчики часнику та вкиньте до цибулі разом із відвареними опеньками.
  3. Попередньо відваріть квасолю. Відвар квасолі не виливайте одразу, ним буде можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Вкиньте варену квасолю до грибів із цибулею.
  4. Додайте кмин, сіль та перець до смаку. Кмин надасть готовому паштетові легкого пряного смаку.
  5. Перемішайте вміст пательні та прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.
  6. Пересипте квасолю із грибами у чашу блендера та додайте сік лимона для легкої кислинки та балансу смаку.
  7. Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Можна зробити паштет повністю однорідним, а можна залишити маленькі шматочки.
  8. Додайте до паштету олію, аби пом’якшити структуру. Також можна додати відвар квасолі, якщо хочете зробити його рідкішим. Перемішайте паштет та подавайте із підсушеним на сухій пательні батоном чи багетом.
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Джерело: Євген Клопотенко

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