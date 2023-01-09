Якщо поєднати гриби з квасолею, додати прянощі, то вийде ніжний паштет. Він смакує на свіжих чи підсмажених шматочках багета і на солоному крекері, загорнутий у слайси свіжого огірка чи підсмаженого баклажана.
Інгредієнти:
Приготування:
- Наріжте невеличким кубиком білу цибулину. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, аби вона стала м’якою.
- Розчавіть зубчики часнику та вкиньте до цибулі разом із відвареними опеньками.
- Попередньо відваріть квасолю. Відвар квасолі не виливайте одразу, ним буде можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Вкиньте варену квасолю до грибів із цибулею.
- Додайте кмин, сіль та перець до смаку. Кмин надасть готовому паштетові легкого пряного смаку.
- Перемішайте вміст пательні та прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.
- Пересипте квасолю із грибами у чашу блендера та додайте сік лимона для легкої кислинки та балансу смаку.
- Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Можна зробити паштет повністю однорідним, а можна залишити маленькі шматочки.
- Додайте до паштету олію, аби пом’якшити структуру. Також можна додати відвар квасолі, якщо хочете зробити його рідкішим. Перемішайте паштет та подавайте із підсушеним на сухій пательні батоном чи багетом.
Джерело: Євген Клопотенко
Зараз дивляться