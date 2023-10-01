Фитнес-тренер Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV объяснила, что получит наше тело, если мы каждый день на 20 минут будем закидывать ноги на стену.
— Прежде всего, такое нехитрое и достаточно простое упражнение, или поза, поможет избавиться от ощущения тяжести и отеков в ногах, — говорит эксперт.
По словам фитнес-тренера, при таком положение идет улучшение кровообращения. И как следствие — оптимизируется работа желудочно-кишечного тракта, уменьшаются боли в спине от долгого сидения или стояния на одном месте.
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Кроме того, ноги, закинутые на стену, рекомендуются психологами для снятия стресса и тревожности, для улучшения сна.
Как объяснила Александра, техника выполнения такого упражнения очень проста. Для этого нужно:
- поудобнее сесть лицом к стене;
- приготовить небольшую подушку, чтобы подложить под поясницу;
- поднять ноги и как бы положить на стену;
- руки произвольно лежат вдоль тела;
- удерживаем позу 20 минут.