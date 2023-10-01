Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV пояснила, що отримає наше тіло, якщо ми щодня на 20 хвилин закидатимемо ноги на стіну.

– Насамперед, така нехитра і досить проста вправа, або поза, допоможе позбутися відчуття важкості та набряків у ногах, – каже експертка.

За словами фітнес-тренерки, за такого положення йде поліпшення кровообігу. І як наслідок – оптимізується робота шлунково-кишкового тракту, зменшуються болі в спині від тривалого сидіння чи стояння на одному місці.

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Крім того, ноги, закинуті на стіну, рекомендуються психологами для зняття стресу й тривожності, для поліпшення сну.

Як пояснила Олександра, техніка виконання такої вправи дуже проста. Для цього потрібно: