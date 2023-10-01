Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Рухаємось!

Ноги на стіну! Тренер про суперкористь для тіла такого положення

1 Жовтня 2023, 15:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Олександра Кобалінова фітнес-тренер
ноги
Джерело: Pexels

Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV пояснила, що отримає наше тіло, якщо ми щодня на 20 хвилин закидатимемо ноги на стіну.

– Насамперед, така нехитра і досить проста вправа, або поза, допоможе позбутися відчуття важкості та набряків у ногах, – каже експертка.

За словами фітнес-тренерки, за такого положення йде поліпшення кровообігу. І як наслідок – оптимізується робота шлунково-кишкового тракту, зменшуються болі в спині від тривалого сидіння чи стояння на одному місці.

Читайте також:
чоловік, гантеліЛише три секунди щодня: японці показали, яка проста вправа суттєво збільшує м’язову силу

Зараз дивляться

Крім того, ноги, закинуті на стіну, рекомендуються психологами для зняття стресу й тривожності, для поліпшення сну.

Як пояснила Олександра, техніка виконання такої вправи дуже проста. Для цього потрібно:

  • зручніше сісти обличчям до стіни;
  • приготувати невелику подушку, щоб підкласти під поперек;
  • підняти ноги й ніби покласти на стіну;
  • руки довільно лежать уздовж тіла;
  • утримуємо позу 20 хвилин.

Теги
Поради Тренерство
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь