Фітнес-тренерка Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV пояснила, що отримає наше тіло, якщо ми щодня на 20 хвилин закидатимемо ноги на стіну.
– Насамперед, така нехитра і досить проста вправа, або поза, допоможе позбутися відчуття важкості та набряків у ногах, – каже експертка.
За словами фітнес-тренерки, за такого положення йде поліпшення кровообігу. І як наслідок – оптимізується робота шлунково-кишкового тракту, зменшуються болі в спині від тривалого сидіння чи стояння на одному місці.
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Крім того, ноги, закинуті на стіну, рекомендуються психологами для зняття стресу й тривожності, для поліпшення сну.
Як пояснила Олександра, техніка виконання такої вправи дуже проста. Для цього потрібно:
- зручніше сісти обличчям до стіни;
- приготувати невелику подушку, щоб підкласти під поперек;
- підняти ноги й ніби покласти на стіну;
- руки довільно лежать уздовж тіла;
- утримуємо позу 20 хвилин.