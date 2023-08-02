Науковці Університету здоров’я й добробуту в Ніїгата та Університету Едіт Ковен провели дослідження і довели, що лише три секунди заняття з гантелями збільшує силу максимального довільного скорочення ліктьового суглоба більш ніж на 10%.

Тобто порахуйте – раз, два, три – і тренування скінчилося. Варто додати – ефективне тренування.

Щоправда, робити вправу треба п’ять разів на тиждень протягом місяця.

Власне, сама вправа полягає в тому, щоб зігнутою в лікті рукою повільно опускати гантелю донизу, випрямляючи руку.

Учені хотіли перевірити, чи достатньо робити цю вправу саме три секунди, саме п’ять разів на тиждень і чи обов’язково протягом місяця. А раптом можна скоротити шлях до міцних біцепсів.

У дослідженні взяли участь 26 добровольців – молодих здорових чоловіків. І з’ясувалося, що кількасекундного тренування, приміром, два дні на тиждень, замало для того, щоб помітити зміни у м’язовій силі.

Між тим учасники, які робили вправу тричі на тиждень, за місяць змогли збільшити м’язову силу біцепса на 2,5-3,9%.

Наче й невелика зміна, однак вона вказує, що навіть дуже маленька кількість фізичних тренувань має позитивний ефект.

Тепер учені прагнуть дослідити, чи так само проявляються і вправи іншого типу.

Джерело: European Journal of Applied Physiology