Ученые Университета здоровья и благосостояния в Ниигата и Университета Эдит Ковен провели исследование и доказали, что всего три секунды занятия с гантелями увеличивает силу максимального произвольного сокращения локтевого сустава более чем на 10%.

То есть, посчитайте — раз, два, три и тренировка закончилась. Стоит добавить — эффективная тренировка.

Правда, делать упражнение надо пять раз в неделю в течение месяца.

Собственно, само упражнение заключается в том, чтобы согнутой в локте рукой медленно опускать гантелю вниз.

Ученые хотели проверить, достаточно ли делать это упражнение именно три секунды, именно пять раз в неделю и обязательно ли в течение месяца. А вдруг можно сократить путь к крепким бицепсам.

В исследовании приняли участие 26 добровольцев — молодых здоровых мужчин. И выяснилось, что, несколькосекундной тренировки, к примеру, два дня в неделю мало для того, чтобы заметить изменения в мышечной силе.

Между тем, участники, которые делали упражнение трижды в неделю, за месяц смогли увеличить мышечную силу бицепса на 2,5-3,9%.

Как будто и небольшое изменение, однако оно указывает, что даже очень маленькое количество физических тренировок имеет положительный эффект.

Теперь ученые стремятся исследовать, так же ли проявляются и упражнения другого типа.

Источник: European Journal of Applied Physiology