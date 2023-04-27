Как утверждают британские ученые, ведущим фактором риска рака горла является вирус папилломы человека (ВПЧ), который также признан основной причиной рака шейки матки.

По словам экспертов, в настоящее время рак ротоглотки стал более распространенным, чем рак шейки матки, в США и Великобритании. Некоторые специалисты уже говорят об эпидемии этого заболевания.

Как известно, ВПЧ передается половым путем. По словам ученых, для рака ротоглотки основным фактором риска является количество половых партнеров в течение жизни, особенно оральный секс.

— У тех, у кого шесть или более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раза выше, чем у тех, кто не занимается оральным сексом, — утверждают британские исследователи.

По их словам, преобладающая теория состоит в том, что большинство заражаются ВПЧ-инфекцией и способны полностью избавиться от нее. Однако небольшое количество людей не может побороть инфекцию, возможно, из-за дефекта в определенном аспекте их иммунной системы.

В настоящее время появляется все больше, хотя и косвенных, доказательств того, что вакцинация может быть эффективна для предотвращения инфекции ВПЧ во рту.

Имеются также некоторые данные, свидетельствующие о том, что мальчики защищены коллективным иммунитетом в странах с высоким охватом вакцинацией девочек (более 85%). В совокупности это может через несколько десятилетий привести к снижению заболеваемости раком ротоглотки.

Однако это не гарантирует защиту на индивидуальном уровне, особенно в наш век международных поездок, если, например, кто-то занимается сексом с кем-то из страны с низким охватом вакцинацией.

Источник: The Conversation