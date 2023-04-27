Як стверджують британські вчені, провідним фактором ризику раку горла є вірус папіломи людини (ВПЛ), який також визнано основною причиною раку шийки матки.

За словами експертів, наразі рак ротоглотки став більш поширеним, ніж рак шийки матки, у США і Великій Британії. Деякі фахівці вже говорять про епідемію цього захворювання.

Як відомо, ВПЛ передається статевим шляхом. За словами вчених, для раку ротоглотки основним фактором ризику є кількість статевих партнерів протягом життя, особливо оральний секс.

– У тих, у кого шість або більше партнерів з орального сексу протягом життя, ймовірність розвитку раку ротоглотки у 8,5 раза вища, ніж у тих, хто не займається оральним сексом, – стверджують британські дослідники.

За їхніми словами, основна теорія полягає в тому, що більшість людей заражаються ВПЛ-інфекцією і здатні повністю позбутися її. Однак невелика кількість людей не може побороти інфекцію, можливо, через дефект у певному аспекті їхньої імунної системи.

Наразі з’являється дедалі більше, хоча й непрямих, доказів того, що вакцинація може бути ефективною для запобігання інфекціям ВПЛ у роті.

Є також деякі дані, які свідчать про те, що хлопчики захищені колективним імунітетом у країнах із високим охопленням вакцинацією дівчаток (понад 85%). У сукупності це може через кілька десятиліть призвести до зниження захворюваності на рак ротоглотки.

Однак це не гарантує захисту на індивідуальному рівні, особливо в наше століття міжнародних поїздок, якщо, наприклад, хтось займається сексом із кимось із країни з низьким охопленням вакцинацією.

Джерело: The Conversation