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Еда

Овощи или таблетки: откуда лучше брать витамины зимой

9 января 2023, 12:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
овочі
Источник: Depositphotos

Зимой люди часто ощущают слабость, сонливость, сухость кожи, ломкость волос. И тогда кто-то из особо осведомленных говорит – это авитаминоз (отсутствие витаминов). Хотя правильнее говорить гиповитаминоз — уровень одного или более витаминов ниже нормы, необходимой для нормального функционирования организма.

Возникает он обычно из-за несбалансированного питания. А чтобы гиповитаминоз не портил самочувствие и настроение, нужно не забывать о продуктах, в которых больше всего необходимых витаминов.

Это прежде всего:

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  • свекла;
  • морковь;
  • яблоки;
  • лук;
  • квашеная капуста/огурцы;
  • лимоны и другие.

Когда возникают состояния, при которых нельзя просто так наесться овощей, может потребоваться корректировка рациона или медицинские препараты и поливитамины, потребность в которых и дозировку должен определить исключительно врач.
Одно из таких заболеваний – анемия.

Анемия – это состояние, когда не хватает красных кровяных телец, которые доставляют кислород ко всем тканям организма. Частой причиной болезни есть нехватка витамина В12 и фолиевой кислоты. Такое случается из-за особенностей рациона (веганство, вегетарианство) или если организм по какой-либо причине не усваивает эти вещества.

Дефицит витамина D

Достаточно распространенная проблема в зимний период. В общем, есть рекомендации принимать хотя бы 400 – 800 МЕ единиц витамина D в период с октября по апрель. Иногда может понадобиться и более высокая доза, но лучше обсудить это с врачом.

Кто в зоне риска:

  • веганы/ки;
  • люди, долго находящиеся в помещении (люди старшего возраста, заключенные, люди, вынужденные быть постоянно в укрытиях из-за войны и т.д.)
  • люди 65+ и дети в возрасте до 5 лет.

Беременность

В первом триместре беременности или во время планирования беременности следует пить фолиевую кислоту. Прежде всего, чтобы снизить риски неврологических проблем у будущего ребенка. Следует также включить в рацион следующие продукты:

  • бобы;
  • брокколи;
  • подсолнечное семя;
  • яйца;
  • арахис и т.д.

Предменструальный синдром

Некоторые исследования показывают, что иногда пищевые добавки, в частности магний и B6, могут несколько смягчить проявления предменструального синдрома. Такие, как тревожность, чувствительность груди, депрессивные проявления и задержка воды в организме. Однако употребление пищевых добавок обязательно следует согласовывать с вашим гинекологом/инеем и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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Это лишь краткий список случаев, когда витамины в таблетках могут быть оправданы. Как видите, эти состояния не зависят от сезона. Биодобавки бывают достаточно дорогими и не всегда полезными, поэтому дешевле и эффективнее будет подкорректировать свой рацион.

Источник: Бережи себе

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