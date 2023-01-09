Взимку люди часто відчувають слабкість, сонливість, сухість шкіри, ламкість волосся. І тоді хтось із особливо обізнаних говорить – це авітаміноз (відсутність вітамінів). Хоча правильніше казати гіповітаміноз – нижчий за норму рівень одного чи більше вітамінів, необхідних для нормального функціонування організму.

Виникає він зазвичай через незбалансоване харчування. А щоб гіповітаміноз не псував самопочуття і настрою, потрібно не забувати про продукти, в яких найбільше необхідних вітамінів.

Це, насамперед:

Зараз дивляться

буряк;

морква;

яблука;

цибуля;

квашена капуста/огірки;

лимони та інші.

Коли ж виникають стани, за яких не можна просто так наїстися вітамінів, може знадобитись корегування раціону або медичні препарати та полівітаміни, потребу в яких і дозування має визначити виключно лікар.

Одне з таких захворювань — анемія.

Анемія — це стан, коли бракує червоних кров’яних тілець, які доставляють кисень до всіх тканин організму. Частою причиною хвороби є брак вітаміну В12 та фолієвої кислоти. Таке трапляється через особливості раціону (веганство, вегетаріанство) або якщо організм з якихось причини не засвоює ці речовини.

Дефіцит вітаміну D

Доволі поширена проблема в зимовий період. Загалом є рекомендації приймати хоча б 400 – 800 МО одиниць вітаміну D у період з жовтня до квітень. Іноді може знадобитись і вища доза, але краще обговорити це з лікарем.

Хто в зоні ризику:

вегани;

люди, які довго перебувають у приміщенні (люди старшого віку, ув’язнені, люди, які вимушені бути постійно в укриттях через війну тощо)

люди 65+ та діти до 5 років.

Вагітність

У першому триместрі вагітності або під час планування вагітності, варто пити фолієву кислоту. Передусім щоб знизити ризики неврологічних проблем у майбутньої дитини. Потрібно також включити до раціону такі продукти:

боби;

броколі;

соняшникове насіння;

яйця;

арахіс тощо.

Передменструальний синдром

Деякі дослідження засвідчують, що іноді харчові добавки, зокрема магній та B6, можуть дещо пом’якшити прояви передменструального синдрому. Такі як тривожність, чутливість грудей, депресивні прояви та затримка води в організмі. Проте вживання харчових добавок обов’язково треба узгоджувати з вашим гінекологом і в жодному разі не займатись самолікуванням.

Це лише короткий перелік випадків, коли вітаміни в пігулках можуть бути виправдані. Як бачите, ці стани не залежать від сезону. Біодобавки бувають доволі дорогими й не завжди корисними, тому дешевше та ефективніше буде підкоригувати власний раціон.

Джерело: Бережи себе