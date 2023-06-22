Интим с новым партнером — всегда волнующее и важное событие. Если не хотите испортить такой ответственный момент, к сексу с новым партнером лучше готовиться заранее.

Как правильно подготовиться к первому сексу с новым партнером и каких правил следует придерживаться — Фактам ICTV рассказала врач психотерапевт-сексолог, кандидат медицинских наук, председатель Международной ассоциации практической сексологии и эксперт компании Woman Insight Елена Голоцван.

Первый секс с новым партнером: 5 правил

Врач психотерапевт-сексолог говорит, что перед первым сексом с партнером нужно четко понимать, что вы этого действительно хотите, испытываете эмоции удовольствия и радости к этому человеку.

— У вас должна быть внутренняя уверенность, что вы это делаете для себя и вам это нравится, — советует Головцан.

Договоритесь, где будет встреча

Желательно договориться, где именно вы встретитесь. Также важно, чтобы вы хотя бы раз были в том месте, где будет секс с новым партнером.

— Если это квартира, вы должны заблаговременно увидеть, как живет ваш партнер.

Также не стоит забывать о своей безопасности. Сексолог рассказывает, что бывают случаи, когда мужчина приводит девушку к себе в квартиру, где их ждут его друзья. Поэтому всегда помните о своей безопасности!

Если мужчина придет к вам домой, Головцан советует создать романтическую атмосферу, которая скажет сама за себя.

Понимать сексуальные предпочтения партнера

Если вы готовитесь к первому сексу с новым партнером, вы, вероятно, давно общаетесь. Поэтому сексолог советует, за время общения выяснить хотя бы минимальные сексуальные предпочтения своего партнера.

— Так вы будете понимать, чего можно ожидать от первого секса, — добавляет Головцан.

Позаботьтесь о своей безопасности

Это самый важный момент перед первым сексом с новым партнером! Помните о контрацепции.

— Вы должны проявить четкую позицию — я за секс, но с контрацепцией. Поэтому важно перед первым разом поговорить о презервативе, кто будет его покупать и как вы будете его использовать, — подчеркивает сексолог.

Контрацепция — это действительно важно. Ваш партнер может не знать о нежелательных венерических заболеваниях. Кроме того, интим без контрацепции может привести к незапланированной беременности!

Слушать и понимать партнера

Чтобы не испортить первый раз, важно слушать и чувствовать партнера. Также должен быть здоровый баланс: не привлекать много внимания к себе, но и не подхалимничать партнеру.

Позитивно настроиться на интим

— Вы должны настроиться на секс с положительными эмоциями. Скажите себе: не важно, что будет через несколько часов, но сейчас я в этом моменте, настраиваюсь на то, чтобы узнать поближе мужчину, который мне нравится, и получить удовольствие.

Такие аффирмации помогут вам успокоиться и действительно расслабиться!

Какие ошибки совершают новые партнеры во время первого секса

Спешат

По словам сексолога, самая распространенная ошибка — спешка в этом деле.

— Бывают случаи, когда люди познакомились несколько дней назад и сегодня у них уже секс. Иногда такие пары продолжают отношения и живут счастливо, но такой исход случается редко, — говорит Головцан.

Статистика показывает, если вы хотите построить прочные отношения, с первым сексом лучше не торопиться.

Напиваются перед сексом

Бокал вина перед интимом не помешает, алкоголь поможет снять напряжение и волнение. Но с этим стоит быть очень осторожным!

— Если выпьете многовато — испортите момент!

Забывают о партнере

Часто люди увлекаются разговорами о себе, забывая о партнере. Если вы заметили, что мужчина/женщина откровенно грустит и хочет переходить к решительным действиям, не стоит продолжать болтать.

Вспоминают о бывших

Это одна из самых распространенных ошибок. Этого делать точно не стоит!