Інтим з новим партнером – завжди бентежна та важлива подія. Якщо не хочете зіпсувати такий відповідальний момент, до сексу з новим партнером краще готуватися заздалегідь.

Як правильно підготуватися до першого сексу з новим партнером та яких правил варто дотримуватися – Фактам ICTV розповіла лікар психотерапевт-сексолог, кандидат медичних наук, голова Міжнародної асоціації практичної сексології та експерт компанії Woman Insight Олена Голоцван.

Перший секс з новим партнером: 5 правил

Лікар психотерапевт-сексолог каже, що перед першим сексом з партнером потрібно чітко розуміти, що ви цього дійсно хочете, відчуваєте емоції задоволення та радості до цієї людини.

– У вас має бути внутрішня впевненість, що ви це робите для себе і вам це подобається, – радить Головцан.

Домовтеся, де буде зустріч

Бажано домовитись, де саме ви зустрінетесь. Також важливо, аби ви хоча б раз були у тому місці, де буде секс з новим партнером.

– Якщо це квартира, ви маєте завчасно побачити, як живе ваш партнер.

Також не варто забувати про свою безпеку. Сексолог розповідає, що трапляються випадки, коли чоловік приводить дівчину до себе у квартиру, де на них чекають його друзі. Тому завжди памʼятайте про свою безпеку!

Якщо чоловік прийде до вас додому, Головцан радить створити романтичну атмосферу, яка скаже все сама за себе.

Розуміти сексуальні вподобання партнера

Якщо ви готуєтесь до першого сексу з новим партнером, ви, ймовірно, спілкуєтесь давно. Тому сексолог радить за час спілкування зʼясувати хоча б мінімальні сексуальні вподобання чоловіка чи жінки.

– Так ви будете розуміти, чого можна очікувати від першого сексу, – додає Головцан.

Потурбуйтеся про свою безпеку

Це найважливіший момент перед першим сексом з новим партнером! Пам’ятайте про контрацепцію.

– Ви маєте проявити чітку позицію – я за секс, але з контрацепцію. Тому важливо перед першим разом поговорити про презерватив, хто буде його купувати та як ви будете його використовувати, – наголошує сексолог.

Контрацепція – це дійсно важливо. Ваш партнер може не знати про небажані венеричні захворювання. Крім того, інтим без контрацепції може призвести до незапланованої вагітності!

Слухати та розуміти партнера

Щоб не зіпсувати перший раз, важливо слухати та відчувати партнера. Також повинен бути здоровий баланс: не привертати багато уваги до себе, але й не підлабузнюватися партнеру.

Позитивно налаштуватись на інтим

– Ви маєте налаштуватися на секс з позитивними емоціями. Скажіть собі: Не важливо, що буде через кілька годин, але зараз я у цьому моменті, налаштовуюсь на те, аби дізнатися ближче чоловіка, який мені подобається та отримати задоволення.

Такі афірмації допоможуть вам заспокоїтись та дійсно розслабитись!

Які помилки роблять нові партнери під час першого сексу

Поспішають

За словами сексолога, найпоширеніша помилка – поспіх у цій справі.

– Трапляються випадки, коли люди познайомились кілька днів тому і сьогодні у них вже секс. Іноді такі пари продовжують стосунки та живуть щасливо, але такий результат трапляється рідко, – каже Головцан.

Статистика показує, якщо ви хочете побудувати міцні стосунки, з першим сексом краще не поспішати.

Напиваються перед сексом

Келих вина перед інтимом не завадить, алкоголь допоможе зняти напругу та хвилювання. Але з цим варто буди дуже обережними!

– Якщо випʼєте забагато – зіпсуєте момент!

Забувають про партнера

Часто люди захоплюються розмовами про себе, забуваючи про партнера. Якщо ви помітили, що чоловік/жінка відверто сумує та хоче переходити до рішучих дій, не варто продовжувати базікати.

Згадують про колишніх

Це одна з найпоширеніших помилок. Цього робити точно не варто!