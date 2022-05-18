Обед – наиболее важный прием пищи за день. Идеальное время для этого с 12 до 15 часов. В обед по ПП необходимо есть практически половину суточного объема еды. Мы собрали для вас шесть рецептов ПП обеда, которые легко приготовить.

ПП тыквенный суп-пюре

Для его приготовления вам необходимо: полкило тыквы, сто граммов моркови, 200 граммов нежирных сливок. 10 граммов тыквенных семечек, соль и перец.

Приготовление супа-пюре необходимо начать с тщательной очистки тыквы и моркови от кожуры, затем их необходимо нарезать крупными кусками. Возьмите кастрюлю и сложите туда овощи, залейте водой и поставьте на огонь. Вода должна закипеть, после этого варите овощи около 20 минут. Когда овощи сварятся, слейте воду и измельчите их блендером, пока не получится однородная масса. Затем добавьте сливки и снова все взбейте блендером. Поставьте кастрюлю с массой снова на огонь и доведите до кипения. Затем посолите и поперчите. Перед подачей добавьте к супу тыквенные семечки.

КБЖУ тыквенного супа-пюре на 100 г:

Калории: 57 ккал

Белки: 2,0 г

Жиры: 3,2 г

Углеводы: 6,7 г

Яйца-скрэмбл со свежим салатом

Для приготовления этого блюда необходимы два яйца, 150 граммов свежей зелени и овощей, столовая ложка оливкового масла, соль и перец.

На сковороду налейте оливковое масло и поставьте ее на огонь. Затем разбейте яйца и смешайте их до однородного состояния и вылейте их на сковороду. Постоянно помешивайте их, пока они не будут готовы. Приготовьте салат из овощей и зелени и заправьте бальзамическим уксусом. Выложите яйца и салат на тарелку. Обед готов.

КБЖУ яиц-скрэмбл на 100 г:

Калории: 117 ккал

Белки: 6,6 г

Жиры: 8,3 г

Углеводы: 3,2 г

ПП салат из овощей с моцареллой

Для приготовления одной порции необходимы баклажаны или кабачки примерно 150 граммов, 100 граммов помидор, 100 граммов сыра моцареллы, столовая ложка оливкового масла, соль и перец.

Нарежьте баклажаны (или кабачки), помидоры, а также моцареллу кружочками или любой другой формой, как вам больше нравится. Выложите их в форму для запекания, полейте сверху растительным маслом и поставьте в разогретую духовку примерно на пол часа.

После того как будет готов салат, украсьте его зеленью.

КБЖУ салата из овощей с моцареллой на 100 г: