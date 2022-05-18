Обед – наиболее важный прием пищи за день. Идеальное время для этого с 12 до 15 часов. В обед по ПП необходимо есть практически половину суточного объема еды. Мы собрали для вас шесть рецептов ПП обеда, которые легко приготовить.
ПП тыквенный суп-пюре
Для его приготовления вам необходимо: полкило тыквы, сто граммов моркови, 200 граммов нежирных сливок. 10 граммов тыквенных семечек, соль и перец.
- Приготовление супа-пюре необходимо начать с тщательной очистки тыквы и моркови от кожуры, затем их необходимо нарезать крупными кусками.
- Возьмите кастрюлю и сложите туда овощи, залейте водой и поставьте на огонь. Вода должна закипеть, после этого варите овощи около 20 минут.
- Когда овощи сварятся, слейте воду и измельчите их блендером, пока не получится однородная масса.
- Затем добавьте сливки и снова все взбейте блендером.
- Поставьте кастрюлю с массой снова на огонь и доведите до кипения. Затем посолите и поперчите.
- Перед подачей добавьте к супу тыквенные семечки.
КБЖУ тыквенного супа-пюре на 100 г:
- Калории: 57 ккал
- Белки: 2,0 г
- Жиры: 3,2 г
- Углеводы: 6,7 г
Яйца-скрэмбл со свежим салатом
Для приготовления этого блюда необходимы два яйца, 150 граммов свежей зелени и овощей, столовая ложка оливкового масла, соль и перец.
- На сковороду налейте оливковое масло и поставьте ее на огонь. Затем разбейте яйца и смешайте их до однородного состояния и вылейте их на сковороду. Постоянно помешивайте их, пока они не будут готовы.
- Приготовьте салат из овощей и зелени и заправьте бальзамическим уксусом.
- Выложите яйца и салат на тарелку. Обед готов.
КБЖУ яиц-скрэмбл на 100 г:
- Калории: 117 ккал
- Белки: 6,6 г
- Жиры: 8,3 г
- Углеводы: 3,2 г
ПП салат из овощей с моцареллой
Для приготовления одной порции необходимы баклажаны или кабачки примерно 150 граммов, 100 граммов помидор, 100 граммов сыра моцареллы, столовая ложка оливкового масла, соль и перец.
- Нарежьте баклажаны (или кабачки), помидоры, а также моцареллу кружочками или любой другой формой, как вам больше нравится. Выложите их в форму для запекания, полейте сверху растительным маслом и поставьте в разогретую духовку примерно на пол часа.
- После того как будет готов салат, украсьте его зеленью.
КБЖУ салата из овощей с моцареллой на 100 г:
- Калории: 108 ккал
- Белки: 6,0 г
- Жиры: 7,9 г
- Углеводы: 3,2 г