Обід – найважливіший прийом їжі протягом дня. Ідеальний час для цього з 12 до 15 години. В обід по ПП потрібно їсти майже половину добового обсягу їжі. Ми зібрали для вас шість рецептів ПП обіду, які легко приготувати.

ПП гарбузовий суп-пюре

Для його приготування вам необхідно: півкіло гарбуза, сто грамів моркви, 200 г нежирних вершків. 10 грамів гарбузового насіння, сіль та перець.

Приготування супу-пюре необхідно почати з ретельного очищення гарбуза та моркви від шкірки, потім їх необхідно нарізати великими шматками. Візьміть каструлю і складіть туди овочі, залийте водою та поставте на вогонь. Вода має закипіти, після цього варіть овочі близько 20 хвилин. Коли овочі зваряться, злийте воду та подрібніть їх блендером, доки не вийде однорідна маса. Потім додайте вершки і знову збийте блендером. Поставте каструлю із масою знову на вогонь і доведіть до кипіння. Потім посоліть і поперчіть. Пере подачею додайте до супу гарбузове насіння.

КБЖУ гарбузового супу-пюре на 100 г:

Калорії: 57 ккал

Білки: 2,0 г

Жири: 3,2 г

Вуглеводи: 6,7 г

Яйця-скрембл зі свіжим салатом

Для приготування цієї страви необхідні два яйця, 150 г свіжої зелені та овочів, столова ложка оливкової олії, сіль та перець.

На сковороду налийте оливкову олію та поставте її на вогонь. Потім розбийте яйця і змішайте до однорідного стану і вилийте їх на сковороду. Постійно помішуйте їх, доки вони не будуть готові. Приготуйте салат з овочів та зелені та заправте бальзамічним оцтом. Викладіть яйця та салат на тарілку. Обід готовий.

КБЖУ яєць-скрембл на 100 г:

Калорії: 117 ккал

Білки: 6,6 г

Жири: 8,3 г

Вуглеводи: 3,2 г

ПП салат з овочів з моцарелою

Для приготування однієї порції необхідні баклажани або кабачки приблизно 150 г, 100 г помідор, 100 г сиру моцарелли, столова ложка оливкової олії, сіль і перець.

Наріжте баклажани (або кабачки), помідори, а також моцареллу кружальцями або будь-якою іншою формою, як вам більше подобається. Викладіть їх у форму для запікання, полийте зверху олією і поставте в розігріту духовку приблизно на півгодини. Після того, як буде готовий салат, прикрасьте його зеленню.

КБЖУ салату з овочів з моцарелою на 100 г: