Обід – найважливіший прийом їжі протягом дня. Ідеальний час для цього з 12 до 15 години. В обід по ПП потрібно їсти майже половину добового обсягу їжі. Ми зібрали для вас шість рецептів ПП обіду, які легко приготувати.
ПП гарбузовий суп-пюре
Для його приготування вам необхідно: півкіло гарбуза, сто грамів моркви, 200 г нежирних вершків. 10 грамів гарбузового насіння, сіль та перець.
- Приготування супу-пюре необхідно почати з ретельного очищення гарбуза та моркви від шкірки, потім їх необхідно нарізати великими шматками.
- Візьміть каструлю і складіть туди овочі, залийте водою та поставте на вогонь. Вода має закипіти, після цього варіть овочі близько 20 хвилин.
- Коли овочі зваряться, злийте воду та подрібніть їх блендером, доки не вийде однорідна маса.
- Потім додайте вершки і знову збийте блендером.
- Поставте каструлю із масою знову на вогонь і доведіть до кипіння. Потім посоліть і поперчіть.
- Пере подачею додайте до супу гарбузове насіння.
КБЖУ гарбузового супу-пюре на 100 г:
- Калорії: 57 ккал
- Білки: 2,0 г
- Жири: 3,2 г
- Вуглеводи: 6,7 г
Яйця-скрембл зі свіжим салатом
Для приготування цієї страви необхідні два яйця, 150 г свіжої зелені та овочів, столова ложка оливкової олії, сіль та перець.
- На сковороду налийте оливкову олію та поставте її на вогонь. Потім розбийте яйця і змішайте до однорідного стану і вилийте їх на сковороду. Постійно помішуйте їх, доки вони не будуть готові.
- Приготуйте салат з овочів та зелені та заправте бальзамічним оцтом.
- Викладіть яйця та салат на тарілку. Обід готовий.
КБЖУ яєць-скрембл на 100 г:
- Калорії: 117 ккал
- Білки: 6,6 г
- Жири: 8,3 г
- Вуглеводи: 3,2 г
ПП салат з овочів з моцарелою
Для приготування однієї порції необхідні баклажани або кабачки приблизно 150 г, 100 г помідор, 100 г сиру моцарелли, столова ложка оливкової олії, сіль і перець.
- Наріжте баклажани (або кабачки), помідори, а також моцареллу кружальцями або будь-якою іншою формою, як вам більше подобається. Викладіть їх у форму для запікання, полийте зверху олією і поставте в розігріту духовку приблизно на півгодини.
- Після того, як буде готовий салат, прикрасьте його зеленню.
КБЖУ салату з овочів з моцарелою на 100 г:
- Калорії: 108 ккал
- Білки: 6,0 г
- Жири: 7,9 г
- Вуглеводи: 3,2 г