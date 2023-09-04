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Красота

Против старения кожи и прыщей: дерматолог о преимуществах ретинола

4 сентября 2023, 08:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
краса, обличчя догляд
Источник: Pexels

Дерматолог Хоуп Митчелл из американского штата Огайо рассказал о множестве преимуществ ретинола для кожи лица и о том, как правильно его использовать.

По словам специалиста, безрецептурные продукты с ретинолом не зря популярны: они не только помогают контролировать прыщи, но и улучшают общий вид кожи и уменьшают признаки старения. 

Но поскольку продукты с ретинолом производятся разными брендами, имеют множество составов, их следует применять осторожно, особенно поначалу, поскольку они могут вызывать раздражение.

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По словам Митчелла, ретинолы подпадают под категорию соединений, называемых ретиноидами, которые являются производными витамина А и содержатся в препаратах от прыщей. Ретинол – более мягкий ретиноид, поэтому его можно купить без рецепта.

Как ретинол влияет на кожу:

  • увеличивает обновление клеток кожи за счет естественного отшелушивания, что помогает очистить закупоренные поры;
  • увеличивает выработку кожей коллагена — белка, который повышает упругость и эластичность;
  • уменьшает темные пятна. 

Клиническое исследование 2015 года показало, когда женщины в возрасте от 40 до 55 лет ежедневно в течение года использовали продукт с ретинолом, появление гусиных лапок уменьшилось на 44%, а изменение цвета кожи – на 84%. 

Другое клиническое исследование, проведенное в 2009 году, показало, что ежедневное использование крема с ретинолом женщинами в возрасте от 40 до 60 лет в течение 26 недель уменьшает появление мелких и глубоких морщин.

Несмотря на то, что вы можете купить продукт с ретинолом практически в любой аптеке или универмаге, лучше сначала проконсультироваться с дерматологом, чтобы убедиться, что ретинол вам подходит.

Обычно дерматологи советуют начинать с мягкого состава, чтобы снизить риск покраснения и раздражения: выберите бренд, которому вы доверяете, и выберите его продукт с самой низкой концентрацией ретинола.

По словам дерматологов, ретинолу может потребоваться от двух до трех месяцев, чтобы начать действовать, и преимущества могут нарастать в течение шести месяцев.

По словам Митчелла, у некоторых людей с прыщами, когда они впервые начинают использовать ретинол, их появление может активизироваться, но эти вспышки обычно кратковременны и состояние кожи вскоре улучшается.

Источник
NYT
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