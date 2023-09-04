Дерматолог Хоуп Митчелл из американского штата Огайо рассказал о множестве преимуществ ретинола для кожи лица и о том, как правильно его использовать.

По словам специалиста, безрецептурные продукты с ретинолом не зря популярны: они не только помогают контролировать прыщи, но и улучшают общий вид кожи и уменьшают признаки старения.

Но поскольку продукты с ретинолом производятся разными брендами, имеют множество составов, их следует применять осторожно, особенно поначалу, поскольку они могут вызывать раздражение.

По словам Митчелла, ретинолы подпадают под категорию соединений, называемых ретиноидами, которые являются производными витамина А и содержатся в препаратах от прыщей. Ретинол – более мягкий ретиноид, поэтому его можно купить без рецепта.

Как ретинол влияет на кожу:

увеличивает обновление клеток кожи за счет естественно го отшелушивани я, что помогает очистить закупоренные поры;

увеличивает выработку кожей коллагена — белка, который повышает упругость и эластичность;

у меньш ает темные пятна.

Клиническое исследование 2015 года показало, когда женщины в возрасте от 40 до 55 лет ежедневно в течение года использовали продукт с ретинолом, появление гусиных лапок уменьшилось на 44%, а изменение цвета кожи – на 84%.

Другое клиническое исследование, проведенное в 2009 году, показало, что ежедневное использование крема с ретинолом женщинами в возрасте от 40 до 60 лет в течение 26 недель уменьшает появление мелких и глубоких морщин.

Несмотря на то, что вы можете купить продукт с ретинолом практически в любой аптеке или универмаге, лучше сначала проконсультироваться с дерматологом, чтобы убедиться, что ретинол вам подходит.

Обычно дерматологи советуют начинать с мягкого состава, чтобы снизить риск покраснения и раздражения: выберите бренд, которому вы доверяете, и выберите его продукт с самой низкой концентрацией ретинола.

По словам дерматологов, ретинолу может потребоваться от двух до трех месяцев, чтобы начать действовать, и преимущества могут нарастать в течение шести месяцев.

По словам Митчелла, у некоторых людей с прыщами, когда они впервые начинают использовать ретинол, их появление может активизироваться, но эти вспышки обычно кратковременны и состояние кожи вскоре улучшается.