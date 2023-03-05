Прежде чем сделать что-то со своей кожей, подумайте еще раз – оказывается, вы можете нанести долговременный вред своей коже.

Дерматолог Ифеома Эджикеме поделилась несколькими кардинальными грехами по отношению к своей коже, которые вы, возможно, совершаете невольно.

Ложиться спать с макияжем

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Наступил конец дня, и вы разбиты — вы можете пойти спать, не умываясь, только один раз, не правда ли?

Это неправильно.

Ночью, во время сна, наша кожа отдыхает, дышит и восстанавливается.

– Закупорка пор макияжем может привести к высыпаниям и тусклому виду кожи, – сказала Эджекиме.

Выдавливание прыщей

Доктор Эджикеме советует воздерживаться от выдавливания в проблемных местах, даже если у вас возник соблазн это сделать.

— Ковыряние в прыщах, угрях или других пятнах может привести к образованию рубцов, инфекции и новых высыпаний, — пояснила она.

Отказ от солнцезащитного крема

– Если хотите иметь гладкую кожу, которая не стареет, используйте солнцезащитный крем, – советует врач. – Воздействие солнца является основной причиной преждевременного старения и рака кожи, поэтому защищать ее нужно обязательно.

Дерматолог подчеркнула, что делать это нужно даже в пасмурные дни.

Она заметила, что нельзя хранить солнцезащитный крем долго, потому что он теряет свои свойства. Пользуйтесь им активно и покупайте новый.

Чрезмерное отшелушивание

Вы можете подумать, что поступаете правильно, очищая кожу скрабом.

Врач Эджикеме сказала, что сама избегает чрезмерного отшелушивания кожи и другим не советует.

— Хотя отшелушивание удаляет омертвевшие клетки кожи и улучшает ее текстуру, чрезмерное увлечение процедурой приведет к раздражению, покраснению и еще большему количеству высыпаний, — сказала она.

Пренебрежение уходом за шеей и грудью

Когда дело доходит до ухода за кожей, не забудьте о шее и груди.

— На этих участках могут проявляться признаки старения так же, как и на вашем лице, поэтому обязательно наносите на них средства по уходу за кожей и солнцезащитный крем, — отметила врач.

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Кроме того, добавила Эджикеме, это отличный повод побаловать себя релакс-массажем.