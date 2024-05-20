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Пирожки с яблоками на сковороде: быстрый рецепт

20 мая 2024, 10:49
Марина Мелехова редактор
смажені пиріжки з яблуками
Источник: Unsplash

Аппетитные и румяные пирожки с яблоками — настоящее удовольствие для всей семьи на завтрак, полдник или просто вкусное дополнение к чаю или кофе. Как приготовить блюдо на сковороде всего за 10 минут — в материале Фактов ICTV.

Пирожки с яблоками на сковороде — рецепт

Тесто для пирожков с яблоками на сковороде можно приготовить быстро. Это совсем не сложно, поскольку оно замешивается на кефире, поэтому не нужно ждать, пока подойдет.

Ингредиенты для теста:

  • 480 г муки
  • 200 мл кефира
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соды
  • 0.5 ч.л соли

Для начинки:

  • 500 г яблок
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. воды
  • 1 ч. л. корицы

Как приготовить пирожки с яблоками на сковороде

  1. Приготовьте начинку. Нарежьте яблоки на небольшие кубики и поместите их в сковородку вместе с сахаром, лимонным соком, водой и корицей. Тушите на среднем огне, часто помешивая, пока яблоки не станут мягкими и начинка не загустеет. Затем снимите с огня и дайте остыть.
  2. Приготовьте тесто. Смешайте в миске муку, соль и соду. В другой миске взбейте яйца вместе с кефиром, растительным маслом и сахаром.
  3. Затем постепенно добавляйте сухие ингредиенты к массе с кефиром и замесите тесто. Если оно загустеет, добавьте немного больше кефира.
  4. Раскатайте тесто на поверхности с мукой, вырежьте с помощью формы или стакана кружочки.
  5. На каждый кусочек теста выложите яблочную начинку и сформируйте пирожки.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите пирожки. Обжаривайте 2-3 мин до образования румяной корочки.

Приятного аппетита!

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