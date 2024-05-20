Аппетитные и румяные пирожки с яблоками — настоящее удовольствие для всей семьи на завтрак, полдник или просто вкусное дополнение к чаю или кофе. Как приготовить блюдо на сковороде всего за 10 минут — в материале Фактов ICTV.
Пирожки с яблоками на сковороде — рецепт
Тесто для пирожков с яблоками на сковороде можно приготовить быстро. Это совсем не сложно, поскольку оно замешивается на кефире, поэтому не нужно ждать, пока подойдет.
Ингредиенты для теста:
- 480 г муки
- 200 мл кефира
- 2 яйца
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соды
- 0.5 ч.л соли
Для начинки:
- 500 г яблок
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. воды
- 1 ч. л. корицы
Как приготовить пирожки с яблоками на сковороде
- Приготовьте начинку. Нарежьте яблоки на небольшие кубики и поместите их в сковородку вместе с сахаром, лимонным соком, водой и корицей. Тушите на среднем огне, часто помешивая, пока яблоки не станут мягкими и начинка не загустеет. Затем снимите с огня и дайте остыть.
- Приготовьте тесто. Смешайте в миске муку, соль и соду. В другой миске взбейте яйца вместе с кефиром, растительным маслом и сахаром.
- Затем постепенно добавляйте сухие ингредиенты к массе с кефиром и замесите тесто. Если оно загустеет, добавьте немного больше кефира.
- Раскатайте тесто на поверхности с мукой, вырежьте с помощью формы или стакана кружочки.
- На каждый кусочек теста выложите яблочную начинку и сформируйте пирожки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите пирожки. Обжаривайте 2-3 мин до образования румяной корочки.
Приятного аппетита!