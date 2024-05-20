Аппетитные и румяные пирожки с яблоками — настоящее удовольствие для всей семьи на завтрак, полдник или просто вкусное дополнение к чаю или кофе. Как приготовить блюдо на сковороде всего за 10 минут — в материале Фактов ICTV.

Пирожки с яблоками на сковороде — рецепт

Тесто для пирожков с яблоками на сковороде можно приготовить быстро. Это совсем не сложно, поскольку оно замешивается на кефире, поэтому не нужно ждать, пока подойдет.

Ингредиенты для теста:

480 г муки

200 мл кефира

2 яйца

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соды

0.5 ч.л соли

Для начинки:

500 г яблок

2 ст. л. сахара

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. воды

1 ч. л. корицы

Как приготовить пирожки с яблоками на сковороде

Приготовьте начинку. Нарежьте яблоки на небольшие кубики и поместите их в сковородку вместе с сахаром, лимонным соком, водой и корицей. Тушите на среднем огне, часто помешивая, пока яблоки не станут мягкими и начинка не загустеет. Затем снимите с огня и дайте остыть. Приготовьте тесто. Смешайте в миске муку, соль и соду. В другой миске взбейте яйца вместе с кефиром, растительным маслом и сахаром. Затем постепенно добавляйте сухие ингредиенты к массе с кефиром и замесите тесто. Если оно загустеет, добавьте немного больше кефира. Раскатайте тесто на поверхности с мукой, вырежьте с помощью формы или стакана кружочки. На каждый кусочек теста выложите яблочную начинку и сформируйте пирожки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите пирожки. Обжаривайте 2-3 мин до образования румяной корочки.

Приятного аппетита!