Научиться бегать за четыре недели вполне возможно. За это время человек сможет проводить в движении до 30 минут непрерывно.

Но не стоит спешить, потому что организм должен адаптироваться.

Факты ICTV подготовили материал о том, как научиться бегать за четыре недели.

Интенсивность бега

Новичкам следует бегать с умеренной интенсивностью, что соответствует примерно 70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Кроме того, вы должны быть в состоянии пройти Тест на разговор – это когда при беге с партнером вы можете разговаривать целыми предложениями.

Бег и восстановление

В начале между днями, когда вы бегаете, должен быть перерыв. Например, можно бегать через день. Именно во время восстановления организм адаптируется к тренировочному стрессу и становится все сильнее и здоровее. Это касается как мышц ног, так и сердца, и легких.

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План бега для начинающих

Этот четырехнедельный план ходьбы-бега состоит из четырех тренировок (дней) в неделю. Если планируете бегать только 3 раза в неделю, то переносите четвертый на следующую неделю. Главное – никакого насилия над собой, то есть если чувствуете, что не в состоянии соответствовать новому уровню, лучше останьтесь на прежнем, пока не будете готовы.

Между этими тренировками можно делать дни отдыха. Например, бегать в понедельник, среду, пятницу и субботу, но не менее трех раз в неделю.

До и после тренировки нужно сделать растяжку. Кроме того, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем начать бегать.

Бег для похудения

Бег — отличный способ привести свое тело в форму.

Кроме того, это дешевая альтернатива спортзалам.

Основе правила бега для похудения смотрите на Фактах ICTV.

Источник: gvinevra.ru