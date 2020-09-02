Научиться бегать за четыре недели вполне возможно. За это время человек сможет проводить в движении до 30 минут непрерывно.
Но не стоит спешить, потому что организм должен адаптироваться.
Факты ICTV подготовили материал о том, как научиться бегать за четыре недели.
Интенсивность бега
Новичкам следует бегать с умеренной интенсивностью, что соответствует примерно 70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Кроме того, вы должны быть в состоянии пройти Тест на разговор – это когда при беге с партнером вы можете разговаривать целыми предложениями.
Бег и восстановление
В начале между днями, когда вы бегаете, должен быть перерыв. Например, можно бегать через день. Именно во время восстановления организм адаптируется к тренировочному стрессу и становится все сильнее и здоровее. Это касается как мышц ног, так и сердца, и легких.
Читайте: Украинцы тратят в 8 раз больше времени на соцсети, чем на бег — эксперимент
План бега для начинающих
Этот четырехнедельный план ходьбы-бега состоит из четырех тренировок (дней) в неделю. Если планируете бегать только 3 раза в неделю, то переносите четвертый на следующую неделю. Главное – никакого насилия над собой, то есть если чувствуете, что не в состоянии соответствовать новому уровню, лучше останьтесь на прежнем, пока не будете готовы.
Между этими тренировками можно делать дни отдыха. Например, бегать в понедельник, среду, пятницу и субботу, но не менее трех раз в неделю.
До и после тренировки нужно сделать растяжку. Кроме того, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем начать бегать.
Бег для похудения
Бег — отличный способ привести свое тело в форму.
Кроме того, это дешевая альтернатива спортзалам.
Основе правила бега для похудения смотрите на Фактах ICTV.
Источник: gvinevra.ru