Рецепт сальтисона только на первый взгляд кажется сложным. Но многие хозяйки воздерживаются от приготовления этой вкусной закуски дома.

Поэтому мы решили доказать, что рецепт приготовления сальтисона не сложный. Главное – знать некоторые секреты и придерживаться рецепта.

Найдите время и приготовьте сальтисон дома и вы больше не будете тратить деньги на покупную колбасу!

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Сальтисон: рецепт приготовления

Готовить будем сальтисон из свинины, а именно – свиной головы. Но по желанию, если вам нравится не жирный вариант этого блюда, можно добавить говядину. На 7 кг свиной головы берите около 1 кг мякоти говядины.

Ингредиенты:

свиная голова – 8 кг

луковица – 2 шт.

морковка – 1 шт.

корень сельдерея – 30 г

лавровый лист – 3 шт.

перец черный горошком – 15-17 шт.

молотый черный перец – 0,5 ч. л.

сушеный тимьян и розмарин – по вкусу

соль – по вкусу

чеснок – 3-5 зубков

желатин быстрорастворимый – 15 г

желудок свиной почищенный – 1 кг

Приготовление:

Свиную голову хорошо чистим и разрезаем на части. Затем хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут. Перекладываем куски в большую кастрюлю с толстым дном, заливаем холодной водой так, чтобы полностью покрывала мясо. Когда вода закипит, снимаем пенку, воду сливаем. Кастрюлю и куски мяса моем. Снова выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Добавляем 1 целую луковицу с шелухой, другую – почищенную и разрезанную пополам. Выкладываем почищенную морковку и корень сельдерея. После закипания воды готовим около 2 часов. За 30 минут до окончания приготовления добавляем лавровый лист, соль, горошины перца. В небольшую кастрюльку высыпаем желатин и добавляем 180 мл бульона, перемешиваем. Через 10 минут ставим на огонь и помешиваем до полного растворения желатина. Мясные продукты отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к ним сушеный тимьян и розмарин, соль, молотый черный перец и пропущенный через пресс чеснок. Затем вливаем бульон с желатином и хорошо перемешиваем. Желудок наполняем полученной массой. Обязательно выпускаем воздух. Отверстие зашиваем. По всей поверхности накалываем желудок иглой. Оставшийся бульон процеживаем. Выкладываем начиненный желудок в бульон и варим около 1,5 часа. Готовый сальтисон выкладываем в миску. Сверху помещаем гнет. Оставляем при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем помещаем в холодильник еще на 2-3 часа.

Фото: Depositphotos