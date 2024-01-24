Рецепт сальтисона только на первый взгляд кажется сложным. Но многие хозяйки воздерживаются от приготовления этой вкусной закуски дома.
Поэтому мы решили доказать, что рецепт приготовления сальтисона не сложный. Главное – знать некоторые секреты и придерживаться рецепта.
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Сальтисон: рецепт приготовления
Готовить будем сальтисон из свинины, а именно – свиной головы. Но по желанию, если вам нравится не жирный вариант этого блюда, можно добавить говядину. На 7 кг свиной головы берите около 1 кг мякоти говядины.
Ингредиенты:
- свиная голова – 8 кг
- луковица – 2 шт.
- морковка – 1 шт.
- корень сельдерея – 30 г
- лавровый лист – 3 шт.
- перец черный горошком – 15-17 шт.
- молотый черный перец – 0,5 ч. л.
- сушеный тимьян и розмарин – по вкусу
- соль – по вкусу
- чеснок – 3-5 зубков
- желатин быстрорастворимый – 15 г
- желудок свиной почищенный – 1 кг
Приготовление:
- Свиную голову хорошо чистим и разрезаем на части. Затем хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут.
- Перекладываем куски в большую кастрюлю с толстым дном, заливаем холодной водой так, чтобы полностью покрывала мясо. Когда вода закипит, снимаем пенку, воду сливаем.
- Кастрюлю и куски мяса моем. Снова выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.
- Добавляем 1 целую луковицу с шелухой, другую – почищенную и разрезанную пополам. Выкладываем почищенную морковку и корень сельдерея.
- После закипания воды готовим около 2 часов. За 30 минут до окончания приготовления добавляем лавровый лист, соль, горошины перца.
- В небольшую кастрюльку высыпаем желатин и добавляем 180 мл бульона, перемешиваем. Через 10 минут ставим на огонь и помешиваем до полного растворения желатина.
- Мясные продукты отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки.
- Добавляем к ним сушеный тимьян и розмарин, соль, молотый черный перец и пропущенный через пресс чеснок.
- Затем вливаем бульон с желатином и хорошо перемешиваем.
- Желудок наполняем полученной массой. Обязательно выпускаем воздух. Отверстие зашиваем. По всей поверхности накалываем желудок иглой.
- Оставшийся бульон процеживаем.
- Выкладываем начиненный желудок в бульон и варим около 1,5 часа.
- Готовый сальтисон выкладываем в миску. Сверху помещаем гнет. Оставляем при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем помещаем в холодильник еще на 2-3 часа.
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Фото: Depositphotos