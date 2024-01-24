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Сальтисон: рецепт из свинины и говядины по старинному рецепту

24 января 2024, 16:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Рецепт сальтісону з яловичини та свинини

Рецепт сальтисона только на первый взгляд кажется сложным. Но многие хозяйки воздерживаются от приготовления этой вкусной закуски дома.

Поэтому мы решили доказать, что рецепт приготовления сальтисона не сложный. Главное – знать некоторые секреты и придерживаться рецепта.

Найдите время и приготовьте сальтисон дома и вы больше не будете тратить деньги на покупную колбасу!

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Сальтисон: рецепт приготовления

Готовить будем сальтисон из свинины, а именно – свиной головы. Но по желанию, если вам нравится не жирный вариант этого блюда, можно добавить говядину. На 7 кг свиной головы берите около 1 кг мякоти говядины.

Ингредиенты:

  • свиная голова – 8 кг
  • луковица – 2 шт.
  • морковка – 1 шт.
  • корень сельдерея – 30 г
  • лавровый лист – 3 шт.
  • перец черный горошком – 15-17 шт.
  • молотый черный перец – 0,5 ч. л.
  • сушеный тимьян и розмарин – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 3-5 зубков
  • желатин быстрорастворимый – 15 г
  • желудок свиной почищенный – 1 кг

Приготовление:

  1. Свиную голову хорошо чистим и разрезаем на части. Затем хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут.
  2. Перекладываем куски в большую кастрюлю с толстым дном, заливаем холодной водой так, чтобы полностью покрывала мясо. Когда вода закипит, снимаем пенку, воду сливаем.
  3. Кастрюлю и куски мяса моем. Снова выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.
  4. Добавляем 1 целую луковицу с шелухой, другую – почищенную и разрезанную пополам. Выкладываем почищенную морковку и корень сельдерея.
  5. После закипания воды готовим около 2 часов. За 30 минут до окончания приготовления добавляем лавровый лист, соль, горошины перца.
  6. В небольшую кастрюльку высыпаем желатин и добавляем 180 мл бульона, перемешиваем. Через 10 минут ставим на огонь и помешиваем до полного растворения желатина.
  7. Мясные продукты отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки.
  8. Добавляем к ним сушеный тимьян и розмарин, соль, молотый черный перец и пропущенный через пресс чеснок.
  9. Затем вливаем бульон с желатином и хорошо перемешиваем.
  10. Желудок наполняем полученной массой. Обязательно выпускаем воздух. Отверстие зашиваем. По всей поверхности накалываем желудок иглой.
  11. Оставшийся бульон процеживаем.
  12. Выкладываем начиненный желудок в бульон и варим около 1,5 часа.
  13. Готовый сальтисон выкладываем в миску. Сверху помещаем гнет. Оставляем при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем помещаем в холодильник еще на 2-3 часа.
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Фото: Depositphotos

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