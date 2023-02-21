Кроме куличей и яиц, третье место на пасхальном столе занимают мясные блюда – буженина, холодец, домашняя колбаса. Не обойтись и без рыбы, салатов, закусок и выпечки. Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд 2023.
Салат Пасхальный
Ингредиенты:
- 2 небольших окорочка;
- 3 картофелины, сваренных в мундире;
- 1-2 морковки, сваренных в мундире;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 0,5 стакана чернослива;
- 0,5 стакана грецких орехов;
- 50 г сыра;
- майонез;
- виноград для украшения.
Способ приготовления:
Окорочка отварить, отделить мясо от костей и нарезать мелкими кубиками. Очистить картошку и морковку. Натереть на терке. Очистить яйца и разделить на белки и желтки. Чернослив залить кипятком, оставить на 10 минут. Затем слить воду и мелко нарезать. Порубить орехи. Натереть на терке сыр.
Выложить салат слоями:
- 1 слой — картошка;
- 2 слой — мелко нарезанная курица;
- 3 слой — чернослив;
- 4 слой — орехи;
- 5 слой — белки;
- 6 слой — морковка;
- 7 слой — сыр;
- 8 слой – желтки.
Все слои промазать майонезом. Если хотите, слой из курицы можно посолить и поперчить.
Салат поставить на ночь для пропитки в холодильник (обязательно накройте, чтоб не подсох). Перед подачей на стол украсить нарезанным виноградом, имитирующим пасхальные яйца. С помощью майонеза сделать надпись.
Пасхальный пирог-сэндвич
Ингредиенты:
- дрожжевой лаваш (5 штук);
- средний огурец;
- 6 ломтиков семги слабосоленой;
- 300 г сливочного сыра;
- 100 г плавленого сырка;
- несколько веточек укропа;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 2 редиски;
- яйцо куриное;
- 3 перепиленых яйца;
- пучок зеленого лука;
- соль и перец по вкусу;
- четверть морковки;
- несколько горошин черного перца.
Способ приготовления:
- Смешайте сливочный сыр с плавлеными сырками до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, немного посолите и поперчите. Разделите массу на 2 части, в одну из их добавьте нарубленный укроп.
- Огурец нарежьте тонкими кружочками. Из лаваша вырежьте ровные квадраты, которые будут основой пирога.
- На лаваш намажте приготовленную смесь с укропом и сверху равномерно распределить кружочки огурца. Накройте вторым лавашем, также смажьте его и выложите ломтики семги. Повторите, чередуя слои.
- Обмажьте пирог оставшейся сырной смесью без укропа. По бокам украсьте перьями зеленого лука, а сверху сделайте композицию из предварительно отваренных в кипящей подсоленной воде куриных и перепелиных яиц.
- Их нужно украсить, вырезав из моркови элементы декора, дополнив горошинками черного перца и нарезанным тонкими кружочками редиски.
Заливные яйца
Ингредиенты:
- 10 скорлупок от яиц;
- 2 стакана мясного соленого бульона;
- 20 г желатина;
- 1 свежий перец;
- 1 маленькая банка кукурузы;
- 300 г ветчины;
- зелень.
Можно использовать любой наполнитель: рыбу, курицу, мясо.
Способ приготовления:
- Подготовьте скорлупу. Для этого тщательно вымойте яйца, сделайте отверстие с тупой стороны яйца, вылейте содержимое (оно не понадобится для этого блюда), промойте внутри. Высушите заготовки.
- Замочите желатин на 10 минут. Подогрейте его до полного растворения (не кипятить), смешайте с бульоном. Процедите. Нарежьте кубиками перец, ветчину. Слейте воду с кукурузы.
- Уложите все слоями. Залейте бульоном. Уберите в холод.
- С застывших яиц очистите скорлупу как с вареных. Украсьте, подавайте в качестве холодной закуски.
Говядина, запеченная в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг постной говядины;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- 4 зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Говядину помойте, витерите насухо салфеткой.
- Натрите солью, специями, чесноком, заверните в фольгу и поместите в духовку.
- Запекайте примерно 1,5-2 часа (в зависимости от жесткости мяса) при температуре 180–200 градусов.
Запеченные куриные крылышки
Ингредиенты:
- 2 кг куриных крылышек;
- оливковое масло;
- 1 ст. л. молотой сладкой паприки;
- морская соль среднего помола;
- свежемолотый перец;
- 2–3 веточки розмарина или тимьяна.
Способ приготовления:
- У крылышек удалите первую фалангу, оставшееся крыло разрежьте пополам в суставе.
- Приготовьте маринад из соли, черного перца, паприки и оливкового масла в таком количестве, чтобы хватило смазать все крылышки. Маринуйте от 1 до 12 часов.
- Разогрейте духовку с включенным грилем до 230°С. На противень насыпьте слой соли, положите листочки тимьяна или розмарина и перемешайте. Установите в противень решетку и разложите на нее крылышки.
- Запекайте крылышки до румяной корочки с обеих сторон, один раз перевернув, примерно 25 минут. Подавайте горячими.
Пасхальное медовое печенье
Ингредиенты:
- 5 ст. л. меда;
- 4 яйца (1 белок — для глазури, остальное — в тесто);
- стакан сахара;
- 3 ст. л. сливочного масла;
- 3 стакана муки;
- 2 ч. л. соды;
- 200 г сахарной пудры;
- 0,5 ч. л. лимонного сока (для глазури, но можно и без него).
Способ приготовления:
- Растопите на водяной бане мед, масло и сахар. Добавьте соду и размешайте 2 минуты.
- Добавьте яйца и муку, и замешайте тесто.
- Оно должно быть довольно мягким, но не липнуть к рукам. По желанию, можно вместе с мукой добавить специи — корицу, кардамон, имбирь, цедру лимона.
- Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырезаем фигурки из теста. Можно сделать в форме яйца, зайцев, бабочек — зависит от того, какие формочки для печенья у вас есть.
- Выкладывайте печенье на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до слегка коричневатого цвета. Печенье выпекается довольно быстро, следите за духовкой.
- Глазурь делается очень просто. Разболтайте в глубокой мисочке белок и добавьте к нему лимонный сок и частями сахарную пудру. Должна получиться смесь по густоте как сметана.
- Делите глазурь на 3-4 части и будем ее красить. Если у вас нет пищевых красителей, воспользуемся тем, что есть под рукой. Свекольный сок, морковный сок, зеленка. Добавьте по капельке в разные мисочки, размешайте и получите глазурь разных цветов.
- А теперь разрисуем остывшие печенья. Можно это сделать с помощью кондитерского шприца с тонкой насадкой, а можно выложить глазурь в файловый пакетик и немножечко отрезать его уголок. Печенья можно покрыть белой глазурью, а цветной рисовать узор.
- Когда глазурь на печенье высохнет, подаем его к столу.
Царский пасхальный кулич
Ингредиенты:
- 750 мл молока;
- 50 г свежих дрожжей;
- 20 яиц;
- 350 г сливочного масла;
- 100 г маргарина;
- 350 г жирной сметаны;
- 50 мл водки или коньяка;
- 500 г сахара;
- 2 г ванилина;
- 0,5 ч. л. мускатного ореха;
- 1 200 г муки.
Способ приготовления:
- Подогрейте половину молока, залить 3 ст. л. муки. Перемешайте и поставьте в теплое место на час.
- В стакане теплого молока разведите дрожжи, добавьте стакан муки и молоко с мукой. Поставьте в тепло на 3 часа.
- Яичные желтки разотрите с сахаром, смешайте с оставшимся молоком и опарой.
- Добавьте 2 стакана муки и замесите тесто. Поставьте в теплое место на час.
- Добавьте сливочное масло, маргарин, сметану, алкоголь, пряности и взбитые в пену белки. Всыпьте оставшуюся муку, замесите тесто и поставьте в тепло еще на час.
- Тесто разложите по формам, застеленным пергаментом, наполняя примерно наполовину. Дайте постоять полчаса.
- Выпекайте куличи 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей остудите, покройте глазурью.