Кроме куличей и яиц, третье место на пасхальном столе занимают мясные блюда – буженина, холодец, домашняя колбаса. Не обойтись и без рыбы, салатов, закусок и выпечки. Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд 2023.

Салат Пасхальный

Ингредиенты:

2 небольших окорочка;

3 картофелины, сваренных в мундире;

1-2 морковки, сваренных в мундире;

4 яйца, сваренных вкрутую;

0,5 стакана чернослива;

0,5 стакана грецких орехов;

50 г сыра;

майонез;

виноград для украшения.

Способ приготовления:

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Окорочка отварить, отделить мясо от костей и нарезать мелкими кубиками. Очистить картошку и морковку. Натереть на терке. Очистить яйца и разделить на белки и желтки. Чернослив залить кипятком, оставить на 10 минут. Затем слить воду и мелко нарезать. Порубить орехи. Натереть на терке сыр.

Выложить салат слоями:

1 слой — картошка;

2 слой — мелко нарезанная курица;

3 слой — чернослив;

4 слой — орехи;

5 слой — белки;

6 слой — морковка;

7 слой — сыр;

8 слой – желтки.

Все слои промазать майонезом. Если хотите, слой из курицы можно посолить и поперчить.

Салат поставить на ночь для пропитки в холодильник (обязательно накройте, чтоб не подсох). Перед подачей на стол украсить нарезанным виноградом, имитирующим пасхальные яйца. С помощью майонеза сделать надпись.

Пасхальный пирог-сэндвич

Ингредиенты:

дрожжевой лаваш (5 штук);

средний огурец;

6 ломтиков семги слабосоленой;

300 г сливочного сыра;

100 г плавленого сырка;

несколько веточек укропа;

1 ч. л. лимонного сока;

2 редиски;

яйцо куриное;

3 перепиленых яйца;

пучок зеленого лука;

соль и перец по вкусу;

четверть морковки;

несколько горошин черного перца.

Способ приготовления:

Смешайте сливочный сыр с плавлеными сырками до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, немного посолите и поперчите. Разделите массу на 2 части, в одну из их добавьте нарубленный укроп. Огурец нарежьте тонкими кружочками. Из лаваша вырежьте ровные квадраты, которые будут основой пирога. На лаваш намажте приготовленную смесь с укропом и сверху равномерно распределить кружочки огурца. Накройте вторым лавашем, также смажьте его и выложите ломтики семги. Повторите, чередуя слои. Обмажьте пирог оставшейся сырной смесью без укропа. По бокам украсьте перьями зеленого лука, а сверху сделайте композицию из предварительно отваренных в кипящей подсоленной воде куриных и перепелиных яиц. Их нужно украсить, вырезав из моркови элементы декора, дополнив горошинками черного перца и нарезанным тонкими кружочками редиски.

Заливные яйца

Ингредиенты:

10 скорлупок от яиц;

2 стакана мясного соленого бульона;

20 г желатина;

1 свежий перец;

1 маленькая банка кукурузы;

300 г ветчины;

зелень.

Можно использовать любой наполнитель: рыбу, курицу, мясо.

Способ приготовления:

Подготовьте скорлупу. Для этого тщательно вымойте яйца, сделайте отверстие с тупой стороны яйца, вылейте содержимое (оно не понадобится для этого блюда), промойте внутри. Высушите заготовки. Замочите желатин на 10 минут. Подогрейте его до полного растворения (не кипятить), смешайте с бульоном. Процедите. Нарежьте кубиками перец, ветчину. Слейте воду с кукурузы. Уложите все слоями. Залейте бульоном. Уберите в холод. С застывших яиц очистите скорлупу как с вареных. Украсьте, подавайте в качестве холодной закуски.

Говядина, запеченная в духовке

Ингредиенты:

1 кг постной говядины;

соль, перец черный молотый по вкусу;

4 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Говядину помойте, витерите насухо салфеткой. Натрите солью, специями, чесноком, заверните в фольгу и поместите в духовку. Запекайте примерно 1,5-2 часа (в зависимости от жесткости мяса) при температуре 180–200 градусов.

Запеченные куриные крылышки

Ингредиенты:

2 кг куриных крылышек;

оливковое масло;

1 ст. л. молотой сладкой паприки;

морская соль среднего помола;

свежемолотый перец;

2–3 веточки розмарина или тимьяна.

Способ приготовления:

У крылышек удалите первую фалангу, оставшееся крыло разрежьте пополам в суставе. Приготовьте маринад из соли, черного перца, паприки и оливкового масла в таком количестве, чтобы хватило смазать все крылышки. Маринуйте от 1 до 12 часов. Разогрейте духовку с включенным грилем до 230°С. На противень насыпьте слой соли, положите листочки тимьяна или розмарина и перемешайте. Установите в противень решетку и разложите на нее крылышки. Запекайте крылышки до румяной корочки с обеих сторон, один раз перевернув, примерно 25 минут. Подавайте горячими.

Пасхальное медовое печенье

Ингредиенты:

5 ст. л. меда;

4 яйца (1 белок — для глазури, остальное — в тесто);

стакан сахара;

3 ст. л. сливочного масла;

3 стакана муки;

2 ч. л. соды;

200 г сахарной пудры;

0,5 ч. л. лимонного сока (для глазури, но можно и без него).

Способ приготовления:

Растопите на водяной бане мед, масло и сахар. Добавьте соду и размешайте 2 минуты. Добавьте яйца и муку, и замешайте тесто. Оно должно быть довольно мягким, но не липнуть к рукам. По желанию, можно вместе с мукой добавить специи — корицу, кардамон, имбирь, цедру лимона. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырезаем фигурки из теста. Можно сделать в форме яйца, зайцев, бабочек — зависит от того, какие формочки для печенья у вас есть. Выкладывайте печенье на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до слегка коричневатого цвета. Печенье выпекается довольно быстро, следите за духовкой. Глазурь делается очень просто. Разболтайте в глубокой мисочке белок и добавьте к нему лимонный сок и частями сахарную пудру. Должна получиться смесь по густоте как сметана. Делите глазурь на 3-4 части и будем ее красить. Если у вас нет пищевых красителей, воспользуемся тем, что есть под рукой. Свекольный сок, морковный сок, зеленка. Добавьте по капельке в разные мисочки, размешайте и получите глазурь разных цветов. А теперь разрисуем остывшие печенья. Можно это сделать с помощью кондитерского шприца с тонкой насадкой, а можно выложить глазурь в файловый пакетик и немножечко отрезать его уголок. Печенья можно покрыть белой глазурью, а цветной рисовать узор. Когда глазурь на печенье высохнет, подаем его к столу.

Царский пасхальный кулич

Ингредиенты:

750 мл молока;

50 г свежих дрожжей;

20 яиц;

350 г сливочного масла;

100 г маргарина;

350 г жирной сметаны;

50 мл водки или коньяка;

500 г сахара;

2 г ванилина;

0,5 ч. л. мускатного ореха;

1 200 г муки.

Способ приготовления: