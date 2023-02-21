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Еда

Что приготовить на Пасху 2023: рецепты блюд для праздничного стола

21 февраля 2023, 12:17
Анна Голишевская Редактор сайта
Страви
Источник: Unsplash

Кроме куличей и яиц, третье место на пасхальном столе занимают мясные блюда – буженина, холодец, домашняя колбаса. Не обойтись и без рыбы, салатов, закусок и выпечки. Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд 2023.

Салат Пасхальный

Ингредиенты:

  • 2 небольших окорочка;
  • 3 картофелины, сваренных в мундире;
  • 1-2 морковки, сваренных в мундире;
  • 4 яйца, сваренных вкрутую;
  • 0,5 стакана чернослива;
  • 0,5 стакана грецких орехов;
  • 50 г сыра;
  • майонез;
  • виноград для украшения.

Способ приготовления:

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Окорочка отварить, отделить мясо от костей и нарезать мелкими кубиками. Очистить картошку и морковку. Натереть на терке. Очистить яйца и разделить на белки и желтки. Чернослив залить кипятком, оставить на 10 минут. Затем слить воду и мелко нарезать. Порубить орехи. Натереть на терке сыр.

Выложить салат слоями:

  • 1 слой — картошка;
  • 2 слой — мелко нарезанная курица;
  • 3 слой — чернослив;
  • 4 слой — орехи;
  • 5 слой — белки;
  • 6 слой — морковка;
  • 7 слой — сыр;
  • 8 слой – желтки.

Все слои промазать майонезом. Если хотите, слой из курицы можно посолить и поперчить.

Салат поставить на ночь для пропитки в холодильник (обязательно накройте, чтоб не подсох). Перед подачей на стол украсить нарезанным виноградом, имитирующим пасхальные яйца. С помощью майонеза сделать надпись.

Пасхальный пирог-сэндвич

Ингредиенты:

  • дрожжевой лаваш (5 штук);
  • средний огурец;
  • 6 ломтиков семги слабосоленой;
  • 300 г сливочного сыра;
  • 100 г плавленого сырка;
  • несколько веточек укропа;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 2 редиски;
  • яйцо куриное;
  • 3 перепиленых яйца;
  • пучок зеленого лука;
  • соль и перец по вкусу;
  • четверть морковки;
  • несколько горошин черного перца.

Способ приготовления:

  1. Смешайте сливочный сыр с плавлеными сырками до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, немного посолите и поперчите. Разделите массу на 2 части, в одну из их добавьте нарубленный укроп.
  2. Огурец нарежьте тонкими кружочками. Из лаваша вырежьте ровные квадраты, которые будут основой пирога.
  3. На лаваш намажте приготовленную смесь с укропом и сверху равномерно распределить кружочки огурца. Накройте вторым лавашем, также смажьте его и выложите ломтики семги. Повторите, чередуя слои.
  4. Обмажьте пирог оставшейся сырной смесью без укропа. По бокам украсьте перьями зеленого лука, а сверху сделайте композицию из предварительно отваренных в кипящей подсоленной воде куриных и перепелиных яиц.
  5. Их нужно украсить, вырезав из моркови элементы декора, дополнив горошинками черного перца и нарезанным тонкими кружочками редиски.

Заливные яйца

Яйца

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 10 скорлупок от яиц;
  • 2 стакана мясного соленого бульона;
  • 20 г желатина;
  • 1 свежий перец;
  • 1 маленькая банка кукурузы;
  • 300 г ветчины;
  • зелень.

Можно использовать любой наполнитель: рыбу, курицу, мясо.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте скорлупу. Для этого тщательно вымойте яйца, сделайте отверстие с тупой стороны яйца, вылейте содержимое (оно не понадобится для этого блюда), промойте внутри. Высушите заготовки.
  2. Замочите желатин на 10 минут. Подогрейте его до полного растворения (не кипятить), смешайте с бульоном. Процедите. Нарежьте кубиками перец, ветчину. Слейте воду с кукурузы.
  3. Уложите все слоями. Залейте бульоном. Уберите в холод.
  4. С застывших яиц очистите скорлупу как с вареных. Украсьте, подавайте в качестве холодной закуски.

Говядина, запеченная в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг постной говядины;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • 4 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

  1. Говядину помойте, витерите насухо салфеткой.
  2. Натрите солью, специями, чесноком, заверните в фольгу и поместите в духовку.
  3. Запекайте примерно 1,5-2 часа (в зависимости от жесткости мяса) при температуре 180–200 градусов.

Запеченные куриные крылышки

Крила

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 кг куриных крылышек;
  • оливковое масло;
  • 1 ст. л. молотой сладкой паприки;
  • морская соль среднего помола;
  • свежемолотый перец;
  • 2–3 веточки розмарина или тимьяна.

Способ приготовления:

  1. У крылышек удалите первую фалангу, оставшееся крыло разрежьте пополам в суставе.
  2. Приготовьте маринад из соли, черного перца, паприки и оливкового масла в таком количестве, чтобы хватило смазать все крылышки. Маринуйте от 1 до 12 часов.
  3. Разогрейте духовку с включенным грилем до 230°С. На противень насыпьте слой соли, положите листочки тимьяна или розмарина и перемешайте. Установите в противень решетку и разложите на нее крылышки.
  4. Запекайте крылышки до румяной корочки с обеих сторон, один раз перевернув, примерно 25 минут. Подавайте горячими.

Пасхальное медовое печенье

Печиво

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. меда;
  • 4 яйца (1 белок — для глазури, остальное — в тесто);
  • стакан сахара;
  • 3 ст. л. сливочного масла;
  • 3 стакана муки;
  • 2 ч. л. соды;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 0,5 ч. л. лимонного сока (для глазури, но можно и без него).

Способ приготовления:

  1. Растопите на водяной бане мед, масло и сахар. Добавьте соду и размешайте 2 минуты.
  2. Добавьте яйца и муку, и замешайте тесто.
  3. Оно должно быть довольно мягким, но не липнуть к рукам. По желанию, можно вместе с мукой добавить специи — корицу, кардамон, имбирь, цедру лимона.
  4. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто толщиной 0,5 см, вырезаем фигурки из теста. Можно сделать в форме яйца, зайцев, бабочек — зависит от того, какие формочки для печенья у вас есть.
  5. Выкладывайте печенье на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до слегка коричневатого цвета. Печенье выпекается довольно быстро, следите за духовкой.
  6. Глазурь делается очень просто. Разболтайте в глубокой мисочке белок и добавьте к нему лимонный сок и частями сахарную пудру. Должна получиться смесь по густоте как сметана.
  7. Делите глазурь на 3-4 части и будем ее красить. Если у вас нет пищевых красителей, воспользуемся тем, что есть под рукой. Свекольный сок, морковный сок, зеленка. Добавьте по капельке в разные мисочки, размешайте и получите глазурь разных цветов.
  8. А теперь разрисуем остывшие печенья. Можно это сделать с помощью кондитерского шприца с тонкой насадкой, а можно выложить глазурь в файловый пакетик и немножечко отрезать его уголок. Печенья можно покрыть белой глазурью, а цветной рисовать узор.
  9. Когда глазурь на печенье высохнет, подаем его к столу.

Царский пасхальный кулич

Ингредиенты:

  • 750 мл молока;
  • 50 г свежих дрожжей;
  • 20 яиц;
  • 350 г сливочного масла;
  • 100 г маргарина;
  • 350 г жирной сметаны;
  • 50 мл водки или коньяка;
  • 500 г сахара;
  • 2 г ванилина;
  • 0,5 ч. л. мускатного ореха;
  • 1 200 г муки.

Способ приготовления:

  1. Подогрейте половину молока, залить 3 ст. л. муки. Перемешайте и поставьте в теплое место на час.
  2. В стакане теплого молока разведите дрожжи, добавьте стакан муки и молоко с мукой. Поставьте в тепло на 3 часа.
  3. Яичные желтки разотрите с сахаром, смешайте с оставшимся молоком и опарой.
  4. Добавьте 2 стакана муки и замесите тесто. Поставьте в теплое место на час.
  5. Добавьте сливочное масло, маргарин, сметану, алкоголь, пряности и взбитые в пену белки. Всыпьте оставшуюся муку, замесите тесто и поставьте в тепло еще на час.
  6. Тесто разложите по формам, застеленным пергаментом, наполняя примерно наполовину. Дайте постоять полчаса.
  7. Выпекайте куличи 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей остудите, покройте глазурью.
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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
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