Картопляники с грибами в духовке — хорошая альтернатива, если привычные блюда из картофеля уже приелись. Это необычное сочетание знакомых для украинцев ингредиентов, которое обязательно нужно попробовать.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал рецепт приготовления картопляников с грибами в духовке.
Ингредиенты
- 5-6 шт. картофель;
- 200 г мука;
- 200 г шампиньона (5-6 шт.);
- 3 шт. яйца;
- 20-25 г сливочное масло;
- 2 зубчика чеснока;
- 200-300 г говяжьи кости (для соуса);
- 15-20 г белое сухое вино (для соуса);
- 1 шт. лук;
- 2-3 щепотки соли.
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте произвольными небольшими кубиками. Положите в сотейник, добавьте 2 зубчика чеснока и соль по вкусу. Отварите примерно 20 мин до готовности картофеля.
- Слейте воду из готового картофеля, вытащите зубчики чеснока, они нужны были для аромата, и сделайте пюре. В поре нужно оставить как можно меньше жидкости, чтобы тесто получилось нужной консистенции. В картофельное пюре добавьте 2 желтка и посолите по вкусу.
- Добавьте муку. Если вы чувствуете, что ее немного не хватает, можно добавить еще немного. Хорошо вымешайте тесто, оно должно быть плотным и не падать с ложки.
- Шампиньоны хорошо промойте и нарежьте очень мелким кубиком. Очистите одну луковицу и нарежьте ее примерно таким же мелким кубиком, как и грибы.
- Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла и обжарьте грибы до испарения жидкости. Затем добавьте к грибам кубики лука. Жарьте на небольшом огне до прозрачности лука.
- Сформируйте из картофельного теста круг, как для вареников. Выложите внутрь начинку из грибов. Закройте начинку слоем теста и сформируйте шарик, примерно как для пирожков.
- Смажьте подготовленные картопляники яичным желтком и выпекайте в духовке при 180°C примерно 20 минут.
- Для соуса жу на ту же сковороду выложите кости немного присыпанные мукой. Жарьте на сильном огне без масла примерно 4-5 мин до образования румяной корочки.
- Затем выложите кости из сковороды и дайте им остыть примерно минуту. Затем поверните сковороду на средний огонь и добавьте 15-20 г вина.
- Добавьте 20-25 г сливочного масла и посолите по вкусу. Подождите несколько минут до выпаривания вина.
- По возможности готовый соус лучше процедить через сито, он получится достаточно концентрированным. Готовые картопляники сбрызните соусом или обмакните в него и подавайте к столу горячими.
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Источник: Евгений Клопотенко