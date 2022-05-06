6 мая 2022, 19:02 Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я

Картопляники с грибами в духовке — хорошая альтернатива, если привычные блюда из картофеля уже приелись. Это необычное сочетание знакомых для украинцев ингредиентов, которое обязательно нужно попробовать. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал рецепт приготовления картопляников с грибами в духовке. Ингредиенты 5-6 шт. картофель;

200 г мука;

200 г шампиньона (5-6 шт.);

3 шт. яйца;

20-25 г сливочное масло;

2 зубчика чеснока;

200-300 г говяжьи кости (для соуса);

15-20 г белое сухое вино (для соуса);

1 шт. лук;

2-3 щепотки соли. Приготовление Картофель очистите и нарежьте произвольными небольшими кубиками. Положите в сотейник, добавьте 2 зубчика чеснока и соль по вкусу. Отварите примерно 20 мин до готовности картофеля. Слейте воду из готового картофеля, вытащите зубчики чеснока, они нужны были для аромата, и сделайте пюре. В поре нужно оставить как можно меньше жидкости, чтобы тесто получилось нужной консистенции. В картофельное пюре добавьте 2 желтка и посолите по вкусу. Добавьте муку. Если вы чувствуете, что ее немного не хватает, можно добавить еще немного. Хорошо вымешайте тесто, оно должно быть плотным и не падать с ложки. Шампиньоны хорошо промойте и нарежьте очень мелким кубиком. Очистите одну луковицу и нарежьте ее примерно таким же мелким кубиком, как и грибы. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла и обжарьте грибы до испарения жидкости. Затем добавьте к грибам кубики лука. Жарьте на небольшом огне до прозрачности лука. Сформируйте из картофельного теста круг, как для вареников. Выложите внутрь начинку из грибов. Закройте начинку слоем теста и сформируйте шарик, примерно как для пирожков. Смажьте подготовленные картопляники яичным желтком и выпекайте в духовке при 180°C примерно 20 минут. Для соуса жу на ту же сковороду выложите кости немного присыпанные мукой. Жарьте на сильном огне без масла примерно 4-5 мин до образования румяной корочки. Затем выложите кости из сковороды и дайте им остыть примерно минуту. Затем поверните сковороду на средний огонь и добавьте 15-20 г вина. Добавьте 20-25 г сливочного масла и посолите по вкусу. Подождите несколько минут до выпаривания вина. По возможности готовый соус лучше процедить через сито, он получится достаточно концентрированным. Готовые картопляники сбрызните соусом или обмакните в него и подавайте к столу горячими. Читайте также: Как приготовить диетическую шаурму дома — рецепты Источник: Евгений Клопотенко

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.