Картопляники з грибами в духовці – хороша альтернатива, якщо звичні страви з картоплі вже приїлися. Це незвичне поєднання знайомих для українців інгредієнтів, яке обов’язково потрібно спробувати.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів рецепт приготування картопляників з грибами в духовці.
Інгредієнти
- 5-6 шт. картопля;
- 200 г борошно;
- 200 г печериці (5-6 шт.);
- 3 шт. яйця;
- 20-25 г вершкове масло;
- 2 зубчики часнику;
- 200-300 г яловичі кістки (для соусу);
- 15-20 г біле сухе вино (для соусу);
- 1 шт. цибуля;
- 2-3 дрібки солі.
Приготування
- Картоплю очистіть і наріжте довільними невеликими кубиками. Покладіть в сотейник, додайте 2 зубчики часнику і сіль за смаком. Відваріть приблизно 20 хв до готовності картоплі.
- Злийте воду з готової картоплі, витягніть зубчики часнику, вони потрібні були для аромату, і зробіть пюре. У поре потрібно залишити якомога менше рідини, щоб тісто вийшло потрібної консистенції. У картопляне пюре додайте 2 жовтки та посоліть за смаком.
- Додайте борошно. Якщо ви відчуваєте, що його трохи не вистачає, можна додати ще трохи. Добре вимішайте тісто, воно повинно бути щільним і не падати з ложки.
- Печериці добре промийте і наріжте дуже дрібним кубиком. Очистіть одну цибулину і наріжте її приблизно таким же дрібним кубиком, як і гриби.
- Розігрійте сковороду з 1 ст. л. рослинної олії та обсмажте гриби до випаровування рідини. Потім додайте до грибів кубики цибулі. Смажте на невеликому вогні до прозорості цибулі.
- Сформуйте з картопляного тіста круг, як для вареників. Викладіть всередину начинку з грибів. Закрийте начинку шаром тіста і сформуйте кульку, приблизно як для пиріжків.
- Змастіть підготовлені картопляники яєчним жовтком і випікайте в духовці при 180 °C приблизно 20 хв.
- Для соусу жу на ту ж сковороду викладіть кістки трохи присипані борошном. Смажте на сильному вогні без масла приблизно 4-5 хв до утворення рум’яної скоринки.
- Потім викладіть кістки зі сковороди та дайте їй охолонути приблизно хвилину. Потім поверніть сковороду на середній вогонь і додайте 15-20 г вина.
- Додайте 20-25 г вершкового масла і посоліть за смаком. Зачекайте кілька хвилин до випарювання вина.
- За можливості готовий соус краще процідити через сито, він вийде досить концентрованим. Готові картопляники збризніть соусом або умочіть в нього і подавайте до столу гарячими.
Читайте також:Як приготувати дієтичну шаурму вдома – рецепти
Джерело: Євген Клопотенко