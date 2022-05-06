6 Травня 2022, 19:02 Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я

Картопляники з грибами в духовці – хороша альтернатива, якщо звичні страви з картоплі вже приїлися. Це незвичне поєднання знайомих для українців інгредієнтів, яке обов’язково потрібно спробувати. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів рецепт приготування картопляників з грибами в духовці. Інгредієнти 5-6 шт. картопля;

200 г борошно;

200 г печериці (5-6 шт.);

3 шт. яйця;

20-25 г вершкове масло;

2 зубчики часнику;

200-300 г яловичі кістки (для соусу);

15-20 г біле сухе вино (для соусу);

1 шт. цибуля;

2-3 дрібки солі. Приготування Картоплю очистіть і наріжте довільними невеликими кубиками. Покладіть в сотейник, додайте 2 зубчики часнику і сіль за смаком. Відваріть приблизно 20 хв до готовності картоплі. Злийте воду з готової картоплі, витягніть зубчики часнику, вони потрібні були для аромату, і зробіть пюре. У поре потрібно залишити якомога менше рідини, щоб тісто вийшло потрібної консистенції. У картопляне пюре додайте 2 жовтки та посоліть за смаком. Додайте борошно. Якщо ви відчуваєте, що його трохи не вистачає, можна додати ще трохи. Добре вимішайте тісто, воно повинно бути щільним і не падати з ложки. Печериці добре промийте і наріжте дуже дрібним кубиком. Очистіть одну цибулину і наріжте її приблизно таким же дрібним кубиком, як і гриби. Розігрійте сковороду з 1 ст. л. рослинної олії та обсмажте гриби до випаровування рідини. Потім додайте до грибів кубики цибулі. Смажте на невеликому вогні до прозорості цибулі. Сформуйте з картопляного тіста круг, як для вареників. Викладіть всередину начинку з грибів. Закрийте начинку шаром тіста і сформуйте кульку, приблизно як для пиріжків. Змастіть підготовлені картопляники яєчним жовтком і випікайте в духовці при 180 °C приблизно 20 хв. Для соусу жу на ту ж сковороду викладіть кістки трохи присипані борошном. Смажте на сильному вогні без масла приблизно 4-5 хв до утворення рум’яної скоринки. Потім викладіть кістки зі сковороди та дайте їй охолонути приблизно хвилину. Потім поверніть сковороду на середній вогонь і додайте 15-20 г вина. Додайте 20-25 г вершкового масла і посоліть за смаком. Зачекайте кілька хвилин до випарювання вина. За можливості готовий соус краще процідити через сито, він вийде досить концентрованим. Готові картопляники збризніть соусом або умочіть в нього і подавайте до столу гарячими. Читайте також: Як приготувати дієтичну шаурму вдома – рецепти Джерело: Євген Клопотенко

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