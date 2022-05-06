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Їжа

Смачно і ситно: рецепт картопляників з грибами в духовці

6 Травня 2022, 19:02
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
картопляники

Картопляники з грибами в духовці – хороша альтернатива, якщо звичні страви з картоплі вже приїлися. Це незвичне поєднання знайомих для українців інгредієнтів, яке обов’язково потрібно спробувати.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів рецепт приготування картопляників з грибами в духовці.

Інгредієнти

  • 5-6 шт. картопля;
  • 200 г борошно;
  • 200 г печериці (5-6 шт.);
  • 3 шт. яйця;
  • 20-25 г вершкове масло;
  • 2 зубчики часнику;
  • 200-300 г яловичі кістки (для соусу);
  • 15-20 г біле сухе вино (для соусу);
  • 1 шт. цибуля;
  • 2-3 дрібки солі.

Приготування

  1. Картоплю очистіть і наріжте довільними невеликими кубиками. Покладіть в сотейник, додайте 2 зубчики часнику і сіль за смаком. Відваріть приблизно 20 хв до готовності картоплі.
  2. Злийте воду з готової картоплі, витягніть зубчики часнику, вони потрібні були для аромату, і зробіть пюре. У поре потрібно залишити якомога менше рідини, щоб тісто вийшло потрібної консистенції. У картопляне пюре додайте 2 жовтки та посоліть за смаком.
  3. Додайте борошно. Якщо ви відчуваєте, що його трохи не вистачає, можна додати ще трохи. Добре вимішайте тісто, воно повинно бути щільним і не падати з ложки.
  4. Печериці добре промийте і наріжте дуже дрібним кубиком. Очистіть одну цибулину і наріжте її приблизно таким же дрібним кубиком, як і гриби.
  5. Розігрійте сковороду з 1 ст. л. рослинної олії та обсмажте гриби до випаровування рідини. Потім додайте до грибів кубики цибулі. Смажте на невеликому вогні до прозорості цибулі.
  6. Сформуйте з картопляного тіста круг, як для вареників. Викладіть всередину начинку з грибів. Закрийте начинку шаром тіста і сформуйте кульку, приблизно як для пиріжків.
  7. Змастіть підготовлені картопляники яєчним жовтком і випікайте в духовці при 180 °C приблизно 20 хв.
  8. Для соусу жу на ту ж сковороду викладіть кістки трохи присипані борошном. Смажте на сильному вогні без масла приблизно 4-5 хв до утворення рум’яної скоринки.
  9. Потім викладіть кістки зі сковороди та дайте їй охолонути приблизно хвилину. Потім поверніть сковороду на середній вогонь і додайте 15-20 г вина.
  10. Додайте 20-25 г вершкового масла і посоліть за смаком. Зачекайте кілька хвилин до випарювання вина.
  11. За можливості готовий соус краще процідити через сито, він вийде досить концентрованим. Готові картопляники збризніть соусом або умочіть в нього і подавайте до столу гарячими.
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Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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