Шашлык – блюдо, без которого невозможно представить теплый сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей вроде мяса на мангале или клубники. Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности.

Порадуйте себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Вам понадобится:

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Ошеек – 2 кг

Соевый соус – 2 ст. л.

Клубника – 200 г

Кинза – 100 г

Мята – 20 г

Перец чили свежий или сухой хлопьями – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление: