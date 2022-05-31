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Еда

Свиной шашлык с жареной клубникой

31 мая 2022, 16:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шашлик
Источник: Pixabay

Шашлык – блюдо, без которого невозможно представить теплый сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей вроде мяса на мангале или клубники. Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности.

Порадуйте себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Вам понадобится:

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  • Ошеек – 2 кг
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Клубника – 200 г
  • Кинза – 100 г
  • Мята – 20 г
  • Перец чили свежий или сухой хлопьями – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
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Приготовление:

  • Мясо нарежьте кубиками на шашлык, клубнику – на половинки, кинзу – мелко. Если вы взяли свежий перец чили, то порежьте его кольцами.
  • Смешайте клубнику, соевый соус, кинзу, соль, два вида перца и хорошенько перемешайте. Замаринуйте в этой смеси шашлык. Оставьте на 3 часа.
  • Отправьте шашлык на мангал. Пока он готовится, вытащите из маринада клубнику и обжарьте ее на сковороде.
  • Подавайте шашлык вместе с клубникой. Посыпьте его сверху листьями кинзы и мяты. Приятного аппетита!

Источник
Новый канал
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Кулінарні рецепти
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