Шашлик – страва, без якої неможливо уявити теплий сезон. Незважаючи на складний воєнний час в Україні, хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці. Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності.
Порадуйте себе смачним шашликом у маринаді зі свинини зі смаженими ягодами за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Вам знадобиться:
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- Ошийок – 2 кг
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Полуниця – 200 г
- Кінза – 100 г
- М’ята – 20 г
- Перець чилі свіжий або сухий пластівцями – за смаком
- Чорний перець – за смаком
- Сіль – за смаком
Приготування:
- М’ясо наріжте кубиками на шашлик, полуницю – на половинки, кінзу – дрібно. Якщо ви взяли свіжий перець чилі, то наріжте його кільцями.
- Змішайте полуницю, соєвий соус, кінзу, сіль, два види перцю й добре перемішайте. Замаринуйте у цій суміші шашлик. Залиште на 3 години.
- Відправте шашлик на мангал. Поки він готується, витягніть з маринаду полуницю та обсмажте її на сковороді.
- Подавайте шашлик разом із полуницею. Посипте його зверху листям кінзи та м’яти. Смачного!