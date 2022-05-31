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Їжа

Свинячий шашлик зі смаженою полуницею

31 Травня 2022, 16:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шашлик
Джерело: Pixabay

Шашлик – страва, без якої неможливо уявити теплий сезон. Незважаючи на складний воєнний час в Україні, хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці. Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності.

Порадуйте себе смачним шашликом у маринаді зі свинини зі смаженими ягодами за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Вам знадобиться:

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  • Ошийок – 2 кг
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Полуниця – 200 г
  • Кінза – 100 г
  • М’ята – 20 г
  • Перець чилі свіжий або сухий пластівцями – за смаком
  • Чорний перець – за смаком
  • Сіль – за смаком
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Приготування:

  • М’ясо наріжте кубиками на шашлик, полуницю – на половинки, кінзу – дрібно. Якщо ви взяли свіжий перець чилі, то наріжте його кільцями.
  • Змішайте полуницю, соєвий соус, кінзу, сіль, два види перцю й добре перемішайте. Замаринуйте у цій суміші шашлик. Залиште на 3 години.
  • Відправте шашлик на мангал. Поки він готується, витягніть з маринаду полуницю та обсмажте її на сковороді.
  • Подавайте шашлик разом із полуницею. Посипте його зверху листям кінзи та м’яти. Смачного!

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
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