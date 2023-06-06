Шашлик – улюблена літня страва багатьох людей. Найголовніше правило соковитого та ароматного шашлику – м’ясо та правильний маринад. Щоб приготувати ніжне м’ясо, можна замаринувати його в пиві. Шашлик на пиві: рецепт приготування та важливі моменти – читайте в матеріалі.

Шашлик на пиві: рецепт приготування

Інгредієнти:

свиняче м’ясо (можна взяти шийку, лопатку, грудку) – 1,5 кг;

світле пиво – 300–500 мл;

цибуля – 3-5 штук;

перець – до смаку;

сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Помийте м’ясо під проточною водою і наріжте його шматочками. Поріжте цибулю кільцями. Укладіть шматочки свинини у каструлю чи пластиковий лоток. Додайте цибулю та сухі спеції, не соліть. Накрийте кришкою, залиште м’ясо в сухому маринаді на 1 годину за кімнатної температури. Після цього залийте свинину пивом і поставте маринуватися на 2-3 години в холодильник (краще – на ніч). Коли вугілля готове, нанизуйте шашлик на шампури з цибулею. Викладіть шашлик на мангал. У процесі смаження періодично перевертайте та поливайте м’ясо маринадом з пляшки. Смажити шашлик потрібно приблизно 20-30 хвилин. Подавайте м’ясо зі свіжими овочами та соусами (барбекю, гірчичним тощо).