Шашлик – улюблена літня страва багатьох людей. Найголовніше правило соковитого та ароматного шашлику – м’ясо та правильний маринад. Щоб приготувати ніжне м’ясо, можна замаринувати його в пиві. Шашлик на пиві: рецепт приготування та важливі моменти – читайте в матеріалі.
Шашлик на пиві: рецепт приготування
Інгредієнти:
- свиняче м’ясо (можна взяти шийку, лопатку, грудку) – 1,5 кг;
- світле пиво – 300–500 мл;
- цибуля – 3-5 штук;
- перець – до смаку;
- сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте м’ясо під проточною водою і наріжте його шматочками.
- Поріжте цибулю кільцями. Укладіть шматочки свинини у каструлю чи пластиковий лоток.
- Додайте цибулю та сухі спеції, не соліть.
- Накрийте кришкою, залиште м’ясо в сухому маринаді на 1 годину за кімнатної температури.
- Після цього залийте свинину пивом і поставте маринуватися на 2-3 години в холодильник (краще – на ніч).
- Коли вугілля готове, нанизуйте шашлик на шампури з цибулею.
- Викладіть шашлик на мангал. У процесі смаження періодично перевертайте та поливайте м’ясо маринадом з пляшки.
- Смажити шашлик потрібно приблизно 20-30 хвилин.
- Подавайте м’ясо зі свіжими овочами та соусами (барбекю, гірчичним тощо).
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