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Їжа

Шашлик на пиві: рецепт приготування покроково

6 Червня 2023, 11:23
Анна Голішевська редакторка стрічки
Шашлик
Джерело: Unsplash

Шашлик – улюблена літня страва багатьох людей. Найголовніше правило соковитого та ароматного шашлику – м’ясо та правильний маринад. Щоб приготувати ніжне м’ясо, можна замаринувати його в пиві. Шашлик на пиві: рецепт приготування та важливі моменти – читайте в матеріалі.

Шашлик на пиві: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • свиняче м’ясо (можна взяти шийку, лопатку, грудку) – 1,5 кг;
  • світле пиво – 300–500 мл;
  • цибуля – 3-5 штук;
  • перець – до смаку;
  • сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помийте м’ясо під проточною водою і наріжте його шматочками.
  2. Поріжте цибулю кільцями. Укладіть шматочки свинини у каструлю чи пластиковий лоток.
  3. Додайте цибулю та сухі спеції, не соліть.
  4. Накрийте кришкою, залиште м’ясо в сухому маринаді на 1 годину за кімнатної температури.
  5. Після цього залийте свинину пивом і поставте маринуватися на 2-3 години в холодильник (краще – на ніч).
  6. Коли вугілля готове, нанизуйте шашлик на шампури з цибулею.
  7. Викладіть шашлик на мангал. У процесі смаження періодично перевертайте та поливайте м’ясо маринадом з пляшки.
  8. Смажити шашлик потрібно приблизно 20-30 хвилин.
  9. Подавайте м’ясо зі свіжими овочами та соусами (барбекю, гірчичним тощо).
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