Шашлык – любимое летнее блюдо многих людей. Самое главное правило сочного и ароматного шашлыка – мясо и правильный маринад. Чтобы приготовить нежное мясо, можно замариновать его в пиве. Шашлык на пиве: рецепт приготовления и важные моменты – читайте в материале.
Шашлык на пиве: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- свиное мясо (можно взять шейку, лопатку, грудинку) – 1,5 кг;
- светлое пиво – 300-500 мл;
- репчатый лук – 3-5 штук;
- перец – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками.
- Порежьте лук кольцами. Уложите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток.
- Добавьте лук и сухие специи, не солите.
- Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре.
- После этого залейте свинину пивом и поставьте мариноваться на 2-3 часа в холодильник (лучше – на ночь).
- Когда угли готовы, нанизывайте шашлык на шампуры с луком.
- Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки.
- Жарить шашлык нужно примерно 20-30 минут.
- Подавайте мясо со свежими овощами и соусами (барбекю, горчичным и т.д).
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