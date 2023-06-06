Шашлык – любимое летнее блюдо многих людей. Самое главное правило сочного и ароматного шашлыка – мясо и правильный маринад. Чтобы приготовить нежное мясо, можно замариновать его в пиве. Шашлык на пиве: рецепт приготовления и важные моменты – читайте в материале.

Шашлык на пиве: рецепт приготовления

Ингредиенты:

свиное мясо (можно взять шейку, лопатку, грудинку) – 1,5 кг;

светлое пиво – 300-500 мл;

репчатый лук – 3-5 штук;

перец – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками. Порежьте лук кольцами. Уложите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток. Добавьте лук и сухие специи, не солите. Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре. После этого залейте свинину пивом и поставьте мариноваться на 2-3 часа в холодильник (лучше – на ночь). Когда угли готовы, нанизывайте шашлык на шампуры с луком. Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки. Жарить шашлык нужно примерно 20-30 минут. Подавайте мясо со свежими овощами и соусами (барбекю, горчичным и т.д).