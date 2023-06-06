Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Шашлык на пиве: рецепт приготовления пошагово

6 июня 2023, 11:23
Анна Голишевская редактор ленты
Шашлик
Источник: Unsplash

Шашлык – любимое летнее блюдо многих людей. Самое главное правило сочного и ароматного шашлыка – мясо и правильный маринад. Чтобы приготовить нежное мясо, можно замариновать его в пиве. Шашлык на пиве: рецепт приготовления и важные моменты –  читайте в материале.

Шашлык на пиве: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • свиное мясо (можно взять шейку, лопатку, грудинку) – 1,5 кг;
  • светлое пиво – 300-500 мл;
  • репчатый лук – 3-5 штук;
  • перец – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками.
  2. Порежьте лук кольцами. Уложите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток.
  3. Добавьте лук и сухие специи, не солите.
  4. Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре.
  5. После этого залейте свинину пивом и поставьте мариноваться на 2-3 часа в холодильник (лучше – на ночь).
  6. Когда угли готовы, нанизывайте шашлык на шампуры с луком.
  7. Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки.
  8. Жарить шашлык нужно примерно 20-30 минут.
  9. Подавайте мясо со свежими овощами и соусами (барбекю, горчичным и т.д).
Читайте также:
шашликСвиной шашлык с жареной клубникой

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти Шашлик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь