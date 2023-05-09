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Їжа

І сніданок, і закуска для пікніка: тост з цукіні від Лесі Нікітюк

9 Травня 2023, 11:46
Валентина Андрейко журналістка
Леся Нікітюк

Справжня зірка ТБ, ведуча популярного сімейного шоу «єПитання» на Новому каналі Леся Нікітюк, виявляється, ще й креативна кулінарка.

Вона поділилася з глядачами начебто зовсім простим рецептом тосту. Використала багет, кабачок цукіні і сир моцарелу.

Просто? Так! А ще й швидко, поживно, красиво. Можна ним гарно поснідати, а можна взяти з собою в якості закуски на пікнік. Сподобається всім.

Тост із цукіні та моцарелою

Інгредієнти:

  • багет;
  • цукіні;
  • моцарела;
  • оливкова олія;
  • бальзамік;
  • часник;
  • петрушка;
  • каєнський перець;
  • сіль та чорний мелений перець.

кабачки

Приготування:

  1. Наріжте багет скибками. Підсушіть його на сухій пательні.
  2. Наріжте цукіні кружальцями. Підсмажте їх на оливковій олії до золотавого кольору з обох боків.
  3. Моцарелу ще в упаковці залийте гарячою водою. Тоді вона буде більш м’якою та соковитою. Після цього розпакуйте та теж наріжте кружальцями.
  4. Готуємо соус. Змішайте оливкову олію, бальзамік, подрібнені часник та петрушку, каєнський перець та сіль і чорний мелений перець за смаком.
  5. На підсушену скибку багета викладіть моцарелу, цукіні та полийте соусом. Смачного!

Дивіться проект “єПитання” щопонеділка о 20:00 в ефірі Нового каналу!

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Фото: Новий канал

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти Леся Нікітюк Овочі
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