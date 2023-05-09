Справжня зірка ТБ, ведуча популярного сімейного шоу «єПитання» на Новому каналі Леся Нікітюк, виявляється, ще й креативна кулінарка.

Вона поділилася з глядачами начебто зовсім простим рецептом тосту. Використала багет, кабачок цукіні і сир моцарелу.

Просто? Так! А ще й швидко, поживно, красиво. Можна ним гарно поснідати, а можна взяти з собою в якості закуски на пікнік. Сподобається всім.

Тост із цукіні та моцарелою

Інгредієнти:

багет;

цукіні;

моцарела;

оливкова олія;

бальзамік;

часник;

петрушка;

каєнський перець;

сіль та чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте багет скибками. Підсушіть його на сухій пательні. Наріжте цукіні кружальцями. Підсмажте їх на оливковій олії до золотавого кольору з обох боків. Моцарелу ще в упаковці залийте гарячою водою. Тоді вона буде більш м’якою та соковитою. Після цього розпакуйте та теж наріжте кружальцями. Готуємо соус. Змішайте оливкову олію, бальзамік, подрібнені часник та петрушку, каєнський перець та сіль і чорний мелений перець за смаком. На підсушену скибку багета викладіть моцарелу, цукіні та полийте соусом. Смачного!

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Фото: Новий канал