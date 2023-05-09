Справжня зірка ТБ, ведуча популярного сімейного шоу «єПитання» на Новому каналі Леся Нікітюк, виявляється, ще й креативна кулінарка.
Вона поділилася з глядачами начебто зовсім простим рецептом тосту. Використала багет, кабачок цукіні і сир моцарелу.
Просто? Так! А ще й швидко, поживно, красиво. Можна ним гарно поснідати, а можна взяти з собою в якості закуски на пікнік. Сподобається всім.
Тост із цукіні та моцарелою
Інгредієнти:
- багет;
- цукіні;
- моцарела;
- оливкова олія;
- бальзамік;
- часник;
- петрушка;
- каєнський перець;
- сіль та чорний мелений перець.
Приготування:
- Наріжте багет скибками. Підсушіть його на сухій пательні.
- Наріжте цукіні кружальцями. Підсмажте їх на оливковій олії до золотавого кольору з обох боків.
- Моцарелу ще в упаковці залийте гарячою водою. Тоді вона буде більш м’якою та соковитою. Після цього розпакуйте та теж наріжте кружальцями.
- Готуємо соус. Змішайте оливкову олію, бальзамік, подрібнені часник та петрушку, каєнський перець та сіль і чорний мелений перець за смаком.
- На підсушену скибку багета викладіть моцарелу, цукіні та полийте соусом. Смачного!
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Фото: Новий канал