Настоящая звезда ТВ, ведущая популярного семейного шоу “єПитання” на Новом канале Леся Никитюк, оказывается, еще и креативная кулинарка.
Она поделилась со зрителями вроде бы совсем простым рецептом тоста. Использовала багет, кабачок цукини и сыр моцарелла. Просто? Да! А еще и быстро, питательно, красиво.
Можно им хорошо позавтракать, а можно взять с собой в качестве закуски на пикник. Понравится всем.
Тост с цуккини и моцареллой
Ингредиенты:
- багет;
- цуккини;
- моцарелла;
- оливковое масло;
- бальзамик;
- чеснок;
- петрушка;
- кайенский перец;
- соль и черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарежьте багет ломтиками. Подсушите его на сухой сковороде.
- Нарежьте цуккини кружочками. Поджарьте их на оливковом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
- Моцареллу еще в упаковке залейте горячей водой. Тогда она будет более мягкой и сочной. После этого распакуйте и тоже нарежьте кружочками.
- Готовим соус. Смешайте оливковое масло, бальзамик, измельченные чеснок и петрушку, кайенский перец, соль и черный молотый перец по вкусу.
- На подсушенный ломтик багета выложите моцареллу, цуккини и полейте соусом. Приятного аппетита!
Смотрите проект «єПитання» по понедельникам в 20:00 в эфире Нового канала!