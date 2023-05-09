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Еда

И завтрак, и закуска для пикника: тост с цукини от Леси Никитюк

9 мая 2023, 11:46
Валентина Андрейко журналіст
Леся Нікітюк

Настоящая звезда ТВ, ведущая популярного семейного шоу “єПитання” на Новом канале Леся Никитюк, оказывается, еще и креативная кулинарка.

Она поделилась со зрителями вроде бы совсем простым рецептом тоста. Использовала багет, кабачок цукини и сыр моцарелла. Просто? Да! А еще и быстро, питательно, красиво.

Можно им хорошо позавтракать, а можно взять с собой в качестве закуски на пикник. Понравится всем.

Тост с цуккини и моцареллой

Ингредиенты:

  • багет;
  • цуккини;
  • моцарелла;
  • оливковое масло;
  • бальзамик;
  • чеснок;
  • петрушка;
  • кайенский перец;
  • соль и черный молотый перец.

кабачки

Приготовление:

  1. Нарежьте багет ломтиками. Подсушите его на сухой сковороде.
  2. Нарежьте цуккини кружочками. Поджарьте их на оливковом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
  3. Моцареллу еще в упаковке залейте горячей водой. Тогда она будет более мягкой и сочной. После этого распакуйте и тоже нарежьте кружочками.
  4. Готовим соус. Смешайте оливковое масло, бальзамик, измельченные чеснок и петрушку, кайенский перец, соль и черный молотый перец по вкусу.
  5. На подсушенный ломтик багета выложите моцареллу, цуккини и полейте соусом. Приятного аппетита!

Смотрите проект «єПитання» по понедельникам в 20:00 в эфире Нового канала!

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти Леся Нікітюк Овочі
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