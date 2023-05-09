Настоящая звезда ТВ, ведущая популярного семейного шоу “єПитання” на Новом канале Леся Никитюк, оказывается, еще и креативная кулинарка.

Она поделилась со зрителями вроде бы совсем простым рецептом тоста. Использовала багет, кабачок цукини и сыр моцарелла. Просто? Да! А еще и быстро, питательно, красиво.

Можно им хорошо позавтракать, а можно взять с собой в качестве закуски на пикник. Понравится всем.

Тост с цуккини и моцареллой

Ингредиенты:

багет;

цуккини;

моцарелла;

оливковое масло;

бальзамик;

чеснок;

петрушка;

кайенский перец;

соль и черный молотый перец.

Приготовление:

Нарежьте багет ломтиками. Подсушите его на сухой сковороде. Нарежьте цуккини кружочками. Поджарьте их на оливковом масле до золотистого цвета с обеих сторон. Моцареллу еще в упаковке залейте горячей водой. Тогда она будет более мягкой и сочной. После этого распакуйте и тоже нарежьте кружочками. Готовим соус. Смешайте оливковое масло, бальзамик, измельченные чеснок и петрушку, кайенский перец, соль и черный молотый перец по вкусу. На подсушенный ломтик багета выложите моцареллу, цуккини и полейте соусом. Приятного аппетита!

Смотрите проект «єПитання» по понедельникам в 20:00 в эфире Нового канала!