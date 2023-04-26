Весна та літо – сезон свіжих, легких та овочевих салатів. Аби щодня тішити себе смачними салатиками, потрібно мати неабияку фантазію, адже їсти кожного дня однакові страви дуже набридає.

Факти ICTV підготували для вас три різних і водночас смачних рецепти салатів з редискою та яйцем.

Салат з редискою та яйцем

Вам знадобиться:

Редиска – 350 грамів.

Зелена цибуля – 1 пучок.

Яйця – 4 шт.

Майонез та сметана на ваш смак.

Сіль, перець теж на ваш смак.

Приготування:

Поставте варитися яйця, а паралельно помийте та наріжте редиску тонкими кільцями. Пересипте нарізану редиску у миску, додайте подрібнену цибулю. Коли яйця зваряться, наріжте їх на невеликі кубики та відправте в миску до овочів. В окремій мисці змішайте мілко нарізану петрушку та сметану (або майонез). Ретельно перемішайте заправку, також можна додати трошки води. Залийте заправкою салат, додайте улюблені спеції і ретельно перемішайте страву.

Такий легкий і водночас свіжий салат стане відмінним доповненням до будь-якого гарніру, мʼяса чи риби!

Салат з редискою, яйцем та кукурудзою

Інгредієнти:

Редиска – 200 грамів.

Огірок – 2 шт.

Консервована кукурудза – пів банки.

Сметана – 3-4 ст. л.

Салатне листя – 4-5 шт.

Яйця – 4 шт.

Приготування:

Відваріть яйця та наріжте їх напівкільцями. Пересипте яйця у салатницю та додайте нарізану редиску. Всипте у миску кукурудзу та нарізані огірки. Тепер додайте салатне листя, спеції та сметану. Ретельно перемішайте салат і насолоджуйтеся!

Салат з фетою

Для цієї страви вам знадобиться:

Редиска – 300 грамів.

Яйця – 4 шт.

Сир фета – 150 грамів.

Гриби – 250 грамів.

Рукола або шпинат – 1 пучок.

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Сіль та перець на ваш смак.

Як готувати?

Спершу зваріть яйця та наріжте їх великими кубиками. У велику миску покладіть помитий шпинат чи руколу (можна мікс), додайте яйця та нарізану редиску. На сухій сковорідці підсмажте гриби. Вони мають стати мʼякими. Поки остигають гриби, наріжте сир фета та додайте до салату. Тепер зробіть заправку: змішайте оливкову олію, лимонний сік і спеції в окремій мисці. Ретельно перемішайте та залийте салат. Наприкінці додайте гриби та ретельно перемішайте страву.

Смачний, а головне корисний салат готовий!