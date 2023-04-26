Шпинат – зелений листяний овоч, який містить багато корисних речовин для нашого організму. Він є чудовим джерелом заліза, кальцію, магнію, вітамінів B6 та E тощо.

Також шпинат містить високу концентрацію антиоксидантів, запобігає хворобам серця, підтримує здоровʼя кісток, зміцнює імунну систему та покращує зір. Якщо у вас вдома є ця корисна зелень, рекомендуємо приготувати смачний та легкий салат.

Факти ICTV підготували для вас кілька легких та поживних рецептів салату зі шпинатом.

Салат зі шпинатом, яблуками та горіхами

Для приготування страви, вам знадобиться:

Шпинат – 200 грамів.

Яблуко – 2 шт.

Волоський горіх – 150 грамів.

Французька гірчиця (в зернах) – 1,5 ст. л.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Приготування:

Ретельно вимийте та висушіть шпинат. Потім поріжте його на невеликі шматки або просто порвіть руками. Помийте яблука та наріжте їх на невеликі кубики. Подрібніть волоський горіх, аби вам було зручніше їсти. В окремій посудині зʼєднайте гірчицю в зернах, лимонний сік та олію. Ретельно перемішайте заправку. У велику миску пересипте шпинат, нарізані яблука та подріблені горіхи. Залийте салат заправкою.

Салат зі шпинатом стане відмінним доповнення до мʼяса, риби та будь-якого гарніру!

Салат зі шпинатом, беконом та грибами

Інгредієнти:

Шпинат – 200 грамів.

Помідор (середнього розміру) – 3 шт.

Печериці – 200 грамів.

Бекон нарізаний – 100 грамів.

Петрушка.

Оливкова олія – 4 ст. л.

Бальзамічний оцет – 3 ст. л.

Перець та сіль на ваш смак.

Як готувати?

Спершу підсмажте на сухій розігрітій сковорідці нарізаний бекон. Коли він набуде золотистого кольору, знімайте з вогню. Тепер обсмажуємо на олії нарізані тонкими пластинками гриби. Смажте близько 5 хв. Поки остигають гриби наріжте помідори тонкими скибочками, а великі листки шпинату порвіть руками. В окремій тарілці зʼєднайте три столові ложки оливкової олії та темний бальзамічний оцет. Додайте також трішки солі та перцю. Розмішайте заправку. Візьміть велику миску та змішайте там помідор, шпинат та нарізану петрушку. Додайте соус і добре перемішайте. На окрему тарілку викладіть смажені гриби, а наверх покладіть овочевий салат. Прикрасьте салат смаженим беконом та залиште страву на 30 хв.

По закінченню часу можна подавати свіжий та смачний салат зі шпинатом на стіл!

Літній салат зі шпинатом

Вам знадобиться:

Шпинат – 300 грамів.

Яйця – 4 штуки.

Печериці – 150 грамів.

Помідори Черрі – 8-10 шт.

Огірок – 1 шт.

Кунжут – 2 ст. л.

Для заправки:

Оливкова олія – 1/3 склянки

Яблучний оцет – 3 ст. л.

Діжонська гірчиця – 2 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Приготування:

Спершу поставте варитися яйця. А паралельно наріжте огірок кільцями, помідори – навпіл, гриби – тонкими пластинками. У глибоку миску порвіть листя шпинату та додайте огірок і помідор. На сухій сковорідці підсмажте гриби до золотистої скоринки та теж додайте до інших овочів. Коли яйця зваряться, наріжте їх напівкільцями та відправте до салату. В окремій тарілці зʼєднайте оливкову олію, яблучний оцет, гірчицю та соєвий соус. Ретельно перемішайте заправку та залийте нею салат зі шпинатом. Перед подачею посипте салат кунжутом і насолоджуйтесь!

Салат зі шпинатом та печерицями – рецепт від Клопотенка

Для смачного салату, вам знадобиться:

Шпинат – 200 грамів.

Цибуля – 2 шт.

Бальзамічний оцет – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Вершкове масло – 20 г

Цукор – 1 ст. л.

Печериці – 150 грамів.

Сир Дорблю – 50 грамів.

Бекон – 50 грамів.

Сіль, перець на ваш смак.

Як готувати?

Почистьте та помийте цибулю. Поріжте її на великі шматки та киньте на розігріту сковорідку. Обсмажте цибулю до прозорості та додайте цукор і бальзамічний оцет. Ретельно перемішайте цибулю та зменште вогонь до мінімуму. Залиште цибулю карамелізуватися на 10 хв. Помийте, наріжте пластинами печериці та обсмажте гриби на вершковому маслі, поки вони не стануть м’якими. Бекон поріжте невеликими шматочками та обсмажте на сухій сковорідці до золотистої скоринки. У мисці зʼєднайте листя шпинату, обсмажені гриби, бекон, карамелізовану цибулю та нарізаний сир дорблю. Додайте спеції та ретельно перемішайте!

Смачний салат зі шпинатом готовий!