Шпинат — зеленый листовой овощ, который содержит много полезных веществ для нашего организма. Он является отличным источником железа, кальция, магния, витаминов B6 и E и многого другого.
Также шпинат содержит высокую концентрацию антиоксидантов, предотвращает болезни сердца, поддерживает здоровье костей, укрепляет иммунную систему и улучшает зрение. Если у вас дома залежалась эта полезная зелень, рекомендуем приготовить вкусный и легкий салат.
Факты ICTV подготовили для вас несколько простых и питательных рецептов салата со шпинатом.
Салат со шпинатом, яблоками и орехами
Для приготовления блюда, вам понадобится:
- Шпинат — 200 г.
- Яблоко — 2 шт.
- Грецкий орех — 150 г.
- Французская горчица (в зернах) — 1,5 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и высушите шпинат. Затем порежьте его на небольшие куски или просто порвите руками.
- Вымойте яблоки и нарежьте их небольшими кубиками.
- Измельчите грецкий орех, чтобы вам было удобнее есть.
- В отдельной посуде смешайте горчицу в зернах, лимонный сок и масло. Тщательно перемешайте заправку.
- В большую миску насыпьте шпинат, нарезанные яблоки и измельченные орехи. Залейте салат заправкой и перемешайте.
Салат со шпинатом станет отличным дополнение к мясу, рыбе и любому гарниру!
Салат со шпинатом, беконом и грибами
Ингредиенты:
- Шпинат — 200 г.
- Помидор (среднего размера) — 3 шт.
- Шампиньоны — 200 г.
- Бекон нарезанный — 100 г.
- Петрушка.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Бальзамический уксус — 3 ст. л.
- Перец и соль на ваш вкус.
Как готовить?
- Сперва поджарьте на сухой разогретой сковородке нарезанный бекон. Когда он станет золотистым, снимите с огня.
- Теперь обжариваем на масле нарезанные тонкими пластинками грибы. Жарить около 5 мин.
- Пока остывают грибы нарежьте помидоры тонкими ломтиками, а крупные листья шпината порвите руками.
- В отдельной тарелке смешайте три столовые ложки оливкового масла и темный бальзамический уксус. Добавляем также немного соли и перца. Размешайте заправку.
- Возьмите большую миску и смешайте там помидоры, шпинат и нарезанную петрушку. Добавьте соус и хорошо перемешайте.
- На отдельную тарелку выложите жареные грибы, а на верх положите овощной салат.
- Украсьте салат жареным беконом и оставьте блюдо на 30 минут.
По истечению времени можно подавать свежий и вкусный салат со шпинатом на стол!
Летний салат со шпинатом
Вам понадобится:
- Шпинат — 300 г.
- Яйца — 4 штуки.
- Шампиньоны — 150 г.
- Помидоры черри — 8-10 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Кунжут — 2 ст. л.
Для заправки:
- Оливковое масло — 1/3 стакана
- Яблочный уксус — 3 ст. л.
- Дижонская горчица — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
Приготовление:
- Сперва поставьте вариться яйца. А параллельно нарежьте огурец кольцами, помидоры – пополам, грибы – тонкими пластинками.
- В глубокую миску порвите листья шпината и добавьте огурец и помидор.
- На сухой сковородке поджарьте грибы до золотистой корочки и тоже добавьте к остальным овощам.
- Когда яйца сварятся, нарежьте их полукольцами и отправьте к салату.
- В отдельной тарелке смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу и соевый соус. Тщательно перемешайте заправку и залейте ею салат со шпинатом.
- Перед подачей посыпьте салат кунжутом и наслаждайтесь!
Салат со шпинатом и шампиньонами — рецепт от Клопотенко
Для вкусного салата, вам понадобится:
- Шпинат — 200 г.
- Лук — 2 шт.
- Бальзамический уксус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 20 г.
- Сахар — 1 ст. л.
- Шампиньоны — 150 г.
- Сыр Дорблю — 50 г.
- Бекон — 50 г.
- Соль, перец на ваш вкус.
Как готовить?
- Очистить и вымыть лук. Порежьте его на большие куски и бросьте на разогретую сковородку. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте сахар и бальзамический уксус.
- Тщательно перемешайте лук и убавьте огонь до минимума. Оставьте лук карамелизироваться на 10 мин.
- Помойте, нарежьте пластинами шампиньоны и обжарьте грибы на сливочном масле, пока они не станут мягкими.
- Бекон порежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковородке до золотистой корочки.
- В миске смешайте листья шпината, обжаренные грибы, бекон, карамелизированный лук и нарезанный сыр дорблю.
- Добавьте специи и тщательно перемешайте!
Вкусный салат со шпинатом готов!