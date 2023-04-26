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Еда

С беконом, яблоком и сыром: четыре лучших рецепта салатов со свежим шпинатом

26 апреля 2023, 16:34
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Користь шпинату
Источник: Unsplash

Шпинат — зеленый листовой овощ, который содержит много полезных веществ для нашего организма. Он является отличным источником железа, кальция, магния, витаминов B6 и E и многого другого.

Также шпинат содержит высокую концентрацию антиоксидантов, предотвращает болезни сердца, поддерживает здоровье костей, укрепляет иммунную систему и улучшает зрение. Если у вас дома залежалась эта полезная зелень, рекомендуем приготовить вкусный и легкий салат.

Факты ICTV подготовили для вас несколько простых и питательных рецептов салата со шпинатом.

Салат со шпинатом, яблоками и орехами

Салат зі шпинатом та яблуками

Фото: Pixabay

Для приготовления блюда, вам понадобится:

  • Шпинат — 200 г.
  • Яблоко — 2 шт.
  • Грецкий орех — 150 г.
  • Французская горчица (в зернах) — 1,5 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и высушите шпинат. Затем порежьте его на небольшие куски или просто порвите руками.
  2. Вымойте яблоки и нарежьте их небольшими кубиками.
  3. Измельчите грецкий орех, чтобы вам было удобнее есть.
  4. В отдельной посуде смешайте горчицу в зернах, лимонный сок и масло. Тщательно перемешайте заправку.
  5. В большую миску насыпьте шпинат, нарезанные яблоки и измельченные орехи. Залейте салат заправкой и перемешайте.

Салат со шпинатом станет отличным дополнение к мясу, рыбе и любому гарниру!

Салат со шпинатом, беконом и грибами

Салат зі шпинатом

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Шпинат — 200 г.
  • Помидор (среднего размера) — 3 шт.
  • Шампиньоны — 200 г.
  • Бекон нарезанный — 100 г.
  • Петрушка.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 3 ст. л.
  • Перец и соль на ваш вкус.

Как готовить?

  1. Сперва поджарьте на сухой разогретой сковородке нарезанный бекон. Когда он станет золотистым, снимите с огня.
  2. Теперь обжариваем на масле нарезанные тонкими пластинками грибы. Жарить около 5 мин.
  3. Пока остывают грибы нарежьте помидоры тонкими ломтиками, а крупные листья шпината порвите руками.
  4. В отдельной тарелке смешайте три столовые ложки оливкового масла и темный бальзамический уксус. Добавляем также немного соли и перца. Размешайте заправку.
  5. Возьмите большую миску и смешайте там помидоры, шпинат и нарезанную петрушку. Добавьте соус и хорошо перемешайте.
  6. На отдельную тарелку выложите жареные грибы, а на верх положите овощной салат.
  7. Украсьте салат жареным беконом и оставьте блюдо на 30 минут.

По истечению времени можно подавать свежий и вкусный салат со шпинатом на стол!

Летний салат со шпинатом

Салат зі шпинатом

Фото: Depositphotos

Вам понадобится:

  • Шпинат — 300 г.
  • Яйца — 4 штуки.
  • Шампиньоны — 150 г.
  • Помидоры черри — 8-10 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Кунжут — 2 ст. л.

Для заправки:

  • Оливковое масло — 1/3 стакана
  • Яблочный уксус — 3 ст. л.
  • Дижонская горчица — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Сперва поставьте вариться яйца. А параллельно нарежьте огурец кольцами, помидоры – пополам, грибы – тонкими пластинками.
  2. В глубокую миску порвите листья шпината и добавьте огурец и помидор.
  3. На сухой сковородке поджарьте грибы до золотистой корочки и тоже добавьте к остальным овощам.
  4. Когда яйца сварятся, нарежьте их полукольцами и отправьте к салату.
  5. В отдельной тарелке смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу и соевый соус. Тщательно перемешайте заправку и залейте ею салат со шпинатом.
  6. Перед подачей посыпьте салат кунжутом и наслаждайтесь!

Салат со шпинатом и шампиньонами — рецепт от Клопотенко

Салат зі шпинатом та печерицями

Фото: Клопотенко

Для вкусного салата, вам понадобится:

  • Шпинат — 200 г.
  • Лук — 2 шт.
  • Бальзамический уксус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 20 г.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Шампиньоны — 150 г.
  • Сыр Дорблю — 50 г.
  • Бекон — 50 г.
  • Соль, перец на ваш вкус.

Как готовить?

  1. Очистить и вымыть лук. Порежьте его на большие куски и бросьте на разогретую сковородку. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте сахар и бальзамический уксус.
  2. Тщательно перемешайте лук и убавьте огонь до минимума. Оставьте лук карамелизироваться на 10 мин.
  3. Помойте, нарежьте пластинами шампиньоны и обжарьте грибы на сливочном масле, пока они не станут мягкими.
  4. Бекон порежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковородке до золотистой корочки.
  5. В миске смешайте листья шпината, обжаренные грибы, бекон, карамелизированный лук и нарезанный сыр дорблю.
  6. Добавьте специи и тщательно перемешайте!

Вкусный салат со шпинатом готов!

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