Шпинат — зеленый листовой овощ, который содержит много полезных веществ для нашего организма. Он является отличным источником железа, кальция, магния, витаминов B6 и E и многого другого.

Также шпинат содержит высокую концентрацию антиоксидантов, предотвращает болезни сердца, поддерживает здоровье костей, укрепляет иммунную систему и улучшает зрение. Если у вас дома залежалась эта полезная зелень, рекомендуем приготовить вкусный и легкий салат.

Факты ICTV подготовили для вас несколько простых и питательных рецептов салата со шпинатом.

Салат со шпинатом, яблоками и орехами

Для приготовления блюда, вам понадобится:

Шпинат — 200 г.

Яблоко — 2 шт.

Грецкий орех — 150 г.

Французская горчица (в зернах) — 1,5 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Тщательно вымойте и высушите шпинат. Затем порежьте его на небольшие куски или просто порвите руками. Вымойте яблоки и нарежьте их небольшими кубиками. Измельчите грецкий орех, чтобы вам было удобнее есть. В отдельной посуде смешайте горчицу в зернах, лимонный сок и масло. Тщательно перемешайте заправку. В большую миску насыпьте шпинат, нарезанные яблоки и измельченные орехи. Залейте салат заправкой и перемешайте.

Салат со шпинатом станет отличным дополнение к мясу, рыбе и любому гарниру!

Салат со шпинатом, беконом и грибами

Ингредиенты:

Шпинат — 200 г.

Помидор (среднего размера) — 3 шт.

Шампиньоны — 200 г.

Бекон нарезанный — 100 г.

Петрушка.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 3 ст. л.

Перец и соль на ваш вкус.

Как готовить?

Сперва поджарьте на сухой разогретой сковородке нарезанный бекон. Когда он станет золотистым, снимите с огня. Теперь обжариваем на масле нарезанные тонкими пластинками грибы. Жарить около 5 мин. Пока остывают грибы нарежьте помидоры тонкими ломтиками, а крупные листья шпината порвите руками. В отдельной тарелке смешайте три столовые ложки оливкового масла и темный бальзамический уксус. Добавляем также немного соли и перца. Размешайте заправку. Возьмите большую миску и смешайте там помидоры, шпинат и нарезанную петрушку. Добавьте соус и хорошо перемешайте. На отдельную тарелку выложите жареные грибы, а на верх положите овощной салат. Украсьте салат жареным беконом и оставьте блюдо на 30 минут.

По истечению времени можно подавать свежий и вкусный салат со шпинатом на стол!

Летний салат со шпинатом

Вам понадобится:

Шпинат — 300 г.

Яйца — 4 штуки.

Шампиньоны — 150 г.

Помидоры черри — 8-10 шт.

Огурец — 1 шт.

Кунжут — 2 ст. л.

Для заправки:

Оливковое масло — 1/3 стакана

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Дижонская горчица — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Приготовление:

Сперва поставьте вариться яйца. А параллельно нарежьте огурец кольцами, помидоры – пополам, грибы – тонкими пластинками. В глубокую миску порвите листья шпината и добавьте огурец и помидор. На сухой сковородке поджарьте грибы до золотистой корочки и тоже добавьте к остальным овощам. Когда яйца сварятся, нарежьте их полукольцами и отправьте к салату. В отдельной тарелке смешайте оливковое масло, яблочный уксус, горчицу и соевый соус. Тщательно перемешайте заправку и залейте ею салат со шпинатом. Перед подачей посыпьте салат кунжутом и наслаждайтесь!

Салат со шпинатом и шампиньонами — рецепт от Клопотенко

Для вкусного салата, вам понадобится:

Шпинат — 200 г.

Лук — 2 шт.

Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 20 г.

Сахар — 1 ст. л.

Шампиньоны — 150 г.

Сыр Дорблю — 50 г.

Бекон — 50 г.

Соль, перец на ваш вкус.

Как готовить?

Очистить и вымыть лук. Порежьте его на большие куски и бросьте на разогретую сковородку. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте сахар и бальзамический уксус. Тщательно перемешайте лук и убавьте огонь до минимума. Оставьте лук карамелизироваться на 10 мин. Помойте, нарежьте пластинами шампиньоны и обжарьте грибы на сливочном масле, пока они не станут мягкими. Бекон порежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковородке до золотистой корочки. В миске смешайте листья шпината, обжаренные грибы, бекон, карамелизированный лук и нарезанный сыр дорблю. Добавьте специи и тщательно перемешайте!

Вкусный салат со шпинатом готов!